Liverpool-backene glitret i 2-0-seieren over Burnley

Kostas Tsimikas har så langt gjort savnet av den skadde venstrebacken Andy Robertson mindre i innledningen på sesongen. Grekeren gjorde en god åpningskamp og fortsatte trenden mot Burnley.

Tsimikas og Alexander-Arnold slo hver sin målgivende pasning til henholdsvis Diogo Jota og Sadio Mané. De rødkledde har med det en nær perfekt sesongstart med fem mål og null innslupne på de to første kampene.

Kampen revansjerte også 0-1-tapet for Burnley på Anfield sist sesong. I den kampen endte Burnley Liverpools rekke på 68 kamper uten tap på hjemmebane.

Neste runde blir tøffere for Liverpool når Chelsea er gjester på Anfield. Burnley tar imot Leeds.

[ Liverpool stormet til seier – dette er lørdagens kamper i Premier League videre ]

Kunne tatt ledelsen

Burnley var frampå ved flere anledninger i den første omgangen. McNeil skjøt i stolpen, mens Wood hadde en heading fra kloss hold, men avsluttet rett på keeper. Deretter gikk McNeil i bakken og ropte på straffe, men det fikk han ikke, og Liverpool gikk rett i angrep. Tsimikas leverte et strøkent innlegg på hodet til Jota som sendte hjemmelaget i føringen.

Mohamed Salah satte inn 2-0, men etter en VAR-sjekk ble scoringen annullert for offside. Liverpool kontrollerte resten av omgangen, men det holdt på å glippe like før pause. Burnleys James Tarkowski vant en hodeduell på 15 meter mot keeper Alisson Becker, ikke ulikt Steffen Iversens mål mot Spania i EM for 21 år siden, men Tarkowskis avslutning gikk utenfor.

[ Ødegaard tidenes dyreste nordmann – presentert som ny Arsenal-spiller ]

Lekkert spill

Etter hvilen var Salah med flere frampå, og med drøyt 20 minutter igjen løsnet det igjen.

Alexander-Arnold ble spilt fri etter flott forarbeid. Backen var løs i mellomrommet og spilte lekkert videre til Mané. Angriperen klinket inn 2-0 på direkten og gjorde de siste 20 minuttene enda tøffere for Burnley.

Liverpool gikk for flere mål, og spesielt Salah var sulten på å notere seg for en scoring, men måtte nøye seg med 2-0. På overtid gikk Tsimikas av banen til stående ovasjoner av de over 52.000 tilskuerne.

[ Salah med historisk pangstart for Liverpool ]