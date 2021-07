Marerittstart for Stabæk-trener Kjønø – Godset snudde og vant: – Skuffende

Skytte satte straffen rett på Viljar Myhra, som slang seg til venstre. Likevel var straffen så dårlig at Myhra kunne redde forsøket med beina. Det ble Stabæk hardt straffet for.

For bare noen få minutter senere var Fred Friday på rett plass til rett tid og skled inn 2–1. Det gjorde han etter et lekkert innlegg fra Johan Hove, som hadde scoret Godsets første i kampen.

Seieren gjør at Godset nå har fire seire og to uavgjort på de seks første hjemmekampene denne sesongen. Det gjør de til et av de aller beste hjemmelagene i ligaen. Haugesund er det eneste andre laget som er ubeseiret hjemme så langt denne sesongen.

[ Spinnvill avslutning med to overtidsscoringer da Brann og Mjøndalen spilte uavgjort ]

– Deilig med tre poeng

– Jeg synes det var en bra kamp. Vi jobbet veldig hardt. Vi hadde så mange muligheter, men ikke alle gikk inn. Men den som gikk inn, gikk inn. Jeg er veldig glad for at vi vant, sa Friday.

– Jeg synes vi vinner fortjent. Vi skaper mye, men vi er ikke på vårt aller, aller beste. Men vi kan vinne selv om vi ikke er 100 prosent. Det vet jeg ikke om vi hadde klart i fjor. Det er deilig å stikke av med tre poeng på en dag der det lugger litt, sa målscorer Johan Hove etter kampen.

For Stabæk sin del ble Eirik Kjønøs første kamp en kamp han fort vil glemme. Stabæk var på høyde med hjemmelaget gjennom hele kampen og skapte flere gode muligheter, men straffebommen fra Skytte ble skjebnesvanger.

– Skuffende at det ble tap, og at vi ikke fikk med oss poeng. Det hadde vi virkelig trengt. Og så er det små ting i spillet vi blir bedre på. Vi er rå i kontringsspillet med bra tempo. Er vi mer effektive, kan vi skape enda mer. I tillegg var det en nydelig scoring av Oliver, sa Kjønø.

[ Vålerenga tok ledelsen før de kollapset mot Haugesund ]

Fortjent Stabæk-ledelse

Etter en god Stabæk-åpning på kampen var det fortjent at gjestene tok ledelsen etter 35 minutter, da Oliver Valaker Edvardsen lekkert plasserte ballen i lengste hjørne med et skudd fra 12–13 meter.

Godset slo umiddelbart tilbake. Drøye minuttet senere sto det 1-1, da Johan Hove enkelt kunne bredside ballen i mål fra 8 meter. Herman Stengel fant Jonathan Parr på bakerste stolpe, og venstrebacken slo ballen lekkert inn på helvolley til Hove.

Midtbanespilleren takket og bukket, satte inn 1–1 og scoret med det sitt tredje mål for sesongen. Sist sesong ble han delt toppscorer i klubben med ti mål.

[ Lillestrøm utlignet på overtid – forlenget poengrekken: – Stolt av gutta ]

Elendig straffe og mål imot

Så, drøye kvarteret før full tid, fikk gjestene straffe. Edvartsen kom seg inn i boks og ble meid ned av Lars-Christopher Vilsvik. Svein Oddvar Moen var klar i sin sak og pekte på ellevemetersmerket.

Innbytter Sammy Skytte leverte en forferdelig straffe som han satte rett på Viljar Myhra. Og det ble gjestene fra Bærum hardt straffet for. Like etter scoret Friday sitt femte mål for sesongen.

– På bortebane, på 1-1, så må vi ta de sjansene vi får. Og man får ikke større muligheter enn et straffespark. Så ja, sa Kjønø.

Flere mål ble det ikke. Godset var nærmere 3–1 enn det Stabæk var 2-2, men til slutt endte det med Godset-seier. De er nå nummer ti med 16 poeng, mens Stabæk fortsatt er sist med seks poeng.

– Vi skaper masse og kommer til mange sjanser. Jeg burde hatt flere mål og assist, så vi må bli enda mer effektive foran mål mot enda bedre lag, sa Hove.

[ Tagseth gjorde som sjefen ba om – banket inn sesongens første mål på Rosenborgs festkveld ]

Kampfakta:

Strømsgodset – Stabæk 2-1 (1-1)

Marienlyst, 2000 tilskuere.

Mål: 0-1 Oliver Edvardsen (35), 1-1 Johan Hove (37), 2-1 Fred Friday (80).

Dommer: Svein Oddvar Moen, Haugar.

Gult kort: Ari Leifsson, Strømsgodset, Jeppe Moe, Stabæk.

Lagene :

Strømsgodset (4-3-3): Viljar Myhra – Lars Vilsvik, Ari Leifsson, Gustav Valsvik, Jonathan Parr (Prosper Mendy fra 67.) – Johan Hove, Herman Stengel, Jack Ipalibo (Moses Mawa fra 79.) – Halldor Stenevik, Fred Friday, Tobias Gulliksen (Mikkel Maigaard fra 78.).

Stabæk (4-3-3): Marcus Sandberg – Sturla Ottesen, Simen Wangberg, Nicolas Pignatel Jenssen, Jeppe Moe (Mats Solheim fra 74.) – Kornelius Normann Hansen, Markus Solbakken (Kosuke Kinoshita fra 83.), Herolind Shala (Sammy Skytte fra 65.) – Oliver Edvardsen, Fitim Azemi (Kaloyan Kostadinov fra 65.), Antonio Nusa

Resten av runden:

Brann – Mjøndalen 1-1, Haugesund – Vålerenga 3-1, Kristiansund – Sandefjord 2-0, Lillestrøm – Molde 1-1, Tromsø – Rosenborg 1-3.

Senere kampstart: Strømsgodset – Stabæk (20.00).

Spilt lørdag: Odd – Viking 3-2 , Sarpsborg – Bodø/Glimt 2-2 .