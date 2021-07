Lillestrøm utlignet på overtid – forlenget poengrekken: – Stolt av gutta

Lillestrøm hadde ikke tapt på sju kamper før søndagens oppgjør, og det så lenge ut til at rekken skulle stoppe der. For etter 41 minutter i kampen mot Molde skulle det, etter en stillingskrig i starten av kampen, komme hull på byllen.

Etzaz Hussain fikk stå alene i feltet da hele Lillestrøm ropte på offside. Men dommer Ola Hobber Nilsen lot spillet gå, og Hussain kunne enkelt sende ballen forbi Mads Christiansen i LSK-buret.

På overtid av kampen skulle Lillestrøm-presset betale seg. Lars Ranger steg høyest på et hjørnespark og stanget inn utligningen, til ellevill jubel blant de fremmøtte.

– Vi spiller en knallbra kamp, sa Ranger til Discovery etter kampen.

– Stolt av gutta

LSK-trener Geir Bakke var enig i det.

– Det var fortjent. Vi burde ha puttet på ett mål eller to til og, sa LSK-trener Geir Bakke etter kampen.

Han var spesielt fornøyd med 2. omgangen. De ble lenge presset mot Vålerenga sist, men løftet seg i søndagens oppgjør.

– Vi ser at vi klarer å holde et press vedvarende. Jeg er stolt av gutta.

Tett kampprogram

Poengdelingen betyr at Molde misbrukte sjansen til å rykke fra Bodø/Glimt i tabelltoppen. Det ene poenget, samtidig som Glimt spilte uavgjort lørdag, gjør at Molde fortsatt har fem poeng ned til Kjetil Knutsen og co.

Med sin gode form i det siste er Lillestrøm nummer åtte med 18 poeng. Det er uhyre jevnt i teten, og opp til 3.-plassen er det bare fem poeng for kanarifuglene.

For både Lillestrøm og Molde venter et tett kampprogram i tiden fremover. LSK har Stabæk borte i serien onsdag, før de møter Fu/Vo i cupen neste lørdag. Deretter er det Sarpsborg 08 som står på motsatt banehalvdel i Eliteserien onsdag 28. juli.

Molde møter sveitsiske Servette til første Conference League-kamp torsdag, før Spjelkavik venter i cupen søndag. Fire dager senere venter det sveitsiske laget igjen, i returkampen.

Kampfakta:

Lillestrøm – Molde 1-1 (0-1)

Mål: 0-1 Etzaz Hussain (42), 1-1 Lars Ranger (90).

Dommer: Ola Hobber Nilsen, Nordstrand.

Gult kort: Igoh Ogbu, Lillestrøm, Erling Knudtzon, Andreas Linde, Molde.

Lagene:

Lillestrøm (3-4-2-1): Mads Hedenstad Christiansen – Espen Garnås, Igoh Ogbu, Vetle Dragsnes (Ulrik Mathisen fra 87.) – Lars Ranger (Magnus Knudsen fra 90.), Fredrik Krogstad (Jonatan Braut Brunes fra 87.), Ifeanyi Mathew, Eskil Smidesang Edh – Daniel Gustafsson (Tobias Svendsen fra 64.), Gjermund Åsen – Thomas Lehne Olsen.

Molde (4-2-3-1): Andreas Linde – Erling Knudtzon (Birk Risa fra 84.), Martin Bjørnbak, Sheriff Sinyan, Kristoffer Haugen – Fredrik Aursnes, Etzaz Hussain – Magnus Grødem (Emil Breivik fra 46.), Magnus Wolff Eikrem (Stian Gregersen fra 58.), Ola Brynhildsen (David Fofana fra 90.) – Ohi Omoijuanfo (Eirik Hestad fra 90.).

Resten av runden:

Brann – Mjøndalen 1-1, Haugesund – Vålerenga 3-1, Kristiansund – Sandefjord 2-0, Lillestrøm – Molde 1-1, Tromsø – Rosenborg 1-3.

Senere kampstart: Strømsgodset – Stabæk (20.00).

Spilt lørdag: Odd – Viking 3-2 , Sarpsborg – Bodø/Glimt 2-2 .