Nytt poengtap for Bodø/Glimt

Det åpner for at Molde kan rykke ytterligere ifra i kampen om gullet i Eliteserien. Moldenserne er to poeng foran Glimt og har to kamper til gode.

Hjemme i solskinnet på Aspmyra var Glimt-spillerne i feriemodus i store deler av kampen. Berg ga Glimt ledelsen på straffe på tampen av første omgang, før Berisha utlignet like etter. I andre omgang var det rollebytte, da Berisha scoret før Berg utlignet.

Glimt endte med en ballbesittelse på 76,2 prosent, men i avslutninger på mål ble det likt mellom lagene med 2-2. Det forteller sitt om at det ikke var særlig mange sjanser utenom målene.

– Vi fikk en gigantutfordring med å møte det som egentlig var en sekser bak, de ble ekstremt lave, og vi var kanskje ikke gode nok på å bryte dem opp, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til Discovery.

Berisha ut med skade

Ett poeng på Aspmyra er som en liten seier for Viking, men det kunne fort ha endt opp med tre. Et skår i gleden var at Berisha måtte ut med en skade etter å ha blitt kampavgjørende med sin utligning.

Viking er på femteplass, sju poeng bak tabelltoer Glimt, men har også to kamper mindre spilt enn fjorårets seriemester.

For Glimt venter nå Champions League-kvalifisering mot Legia Warszawa, før Sarpsborg står for tur i serien her hjemme. Viking skal på sin side opp mot Strømsgodset neste helg.

Knutsen tror Glimt nå blir straffet for å ha satset knallhardt på en fast ellever, slik at spillerne som nå har kommet inn i laget ikke er like godt matchet.

Eksploderte

Laget hans må opp et par hakk for å utgjøre en trussel mot sin polske motstander i Europa. Hjemme mot Viking var det i store deler av kampen et uvanlig tamt Glimt-lag, som skapte få store sjanser. Glimt har ikke holdt nullen på seks kamper.

En sjansefattig omgang eksploderte like før pause da Glimt tok ledelsen på et straffespark etter 43 minutter. Viking utlignet like etter.

Først ble Ulrik Saltnes spilt igjennom helt alene av en mislykket Viking-klarering, og ble felt av Viljar Vevatne. Kaptein Berg tok straffen, og skjøt ballen knallhardt i mål. Viking-keeper Arild Østbø fikk to hender på ballen, men skuddet var så hardt at ballen gikk gjennom hendene hans.

Det så ut til å gi en fin avslutning på en tam omgang for Glimt, men hjemmelagets spillere tok kanskje pause for tidlig. For det var ingen som fulgte Veton Berishas kloke løp i bakrom på et frispark, og Viking-angriperen takket for sjansen ved å sette inn 1-1.

Berisha var iskald i avslutningen, og må ha vært den eneste som var det i sommersola i Bodø.

Rollebytte

Etter pausen fikk Glimt sving på angrepsspillet med raske kombinasjoner igjen. Fem minutter ut i andre omgang kom Saltnes alene gjennom og satte ballen lekkert i mål, men det ble vinket av for offside. TV-bildene viste at det i beste fall var en hårfin offside.

Ti minutter ut i omgangen kom det i stedet en kalddusj i motsatt ende. Berisha stupte fram på et innlegg og headet ballen i mål på vakkert vis. Spissen fra nødlandslaget er i sitt livs form, og står med ni mål på elleve kamper så langt.

I likhet med i første omgang tok det ikke lang tid før lagene igjen var like langt. Berg var heldig og fikk en gavepakke fra Viking-keeper Østbø, som bommet på en corner. Berg kunne enkelt sette ballen i mål.

Etter det forsvarte Viking seg godt, mens Glimt ikke kom stort nærmere enn da midtstopper Marius Høibråten headet ballen langt over mål.

KAMPFAKTA

Eliteserien menn lørdag, 11. runde:

Bodø/Glimt – Viking 2-2 (1-1)

Aspmyra stadion: 2000 tilskuere.

Mål: 1-0 Patrick Berg (str. 43), 1-1 Veton Berisha (45), 1-2 Berisha (56), 2-2 Berg (60).

Dommer: Dag Vidar Hafsås, Kolstad.

Gult kort: Zlatko Tripic, Viljar Vevatne, Rolf Daniel Vikstøl, Viking.

Bodø/Glimt (4-3-3): Joshua Smits – Alfons Sampsted (Morten Konradsen fra 90.), Brede Moe, Marius Høibråten, Fredrik Bjørkan – Sondre Brunstad Fet (Pernambuco fra 90.), Patrick Berg, Ulrik Saltnes – Hugo Vetlesen (Axel Lindahl fra 65.), Erik Botheim, Lasse Nordås.

Viking (4-3-3): Arild Østbø – Sebastian Sebulonsen, Henrik Heggheim, Viljar Vevatne, Rolf Daniel Vikstøl (Runar Hove fra 73.) – Harald Tangen (Herman Haugen fra 84.), Joe Bell, Samúel Fridjónsson (Yann-Erik de Lanlay fra 68.) – Zlatko Tripic (Shayne Pattynama fra 84.), Veton Berisha (Sondre Auklend fra 73.), Kevin Kabran.

Spilles søndag: Stabæk – Sandefjord, Haugesund – Tromsø, Lillestrøm – Mjøndalen, Odd – Rosenborg, Sarpsborg – Molde, Strømsgodset – Vålerenga.

Spilles mandag: Kristiansund – Brann.