Tottenham rotet vekk ny seier mot Newcastle til tross for Kane-dobbel

Like før halvtimen var spilt sendte Joelinton Newcastle i ledelsen etter svakt forsvarsspill. Men før seks minutter var gått hadde Harry Kane snudd kampen.

Først spaserte han ballen i mål etter en nydelig stikker fra Giovani Lo Celso, så banket han ballen i lengste hjørne fra spiss vinkel.

Etter stadig press i 2. omgang kunne derimot Willock sikre Newcastle ett viktig poeng i det 85. minutt.

– Marginer

For Tottenham tar det ene poenget laget opp på 5.-plassen i Premier League, men med seier ville de vært à poeng med Chelsea på den viktige 4.-plassen.

– Nå du leder kampen og gir fra deg ledelsen de siste 5-10 minuttene er det alltid tungt. Vi føler at vi kunne spilt bedre etter pausen. Vi var litt slurvete. Vi utnyttet ikke sjansene våre og ble straffet for det, sa Kane til BBC.

Ifølge kanalen har laget tapt 11 poeng i løpet av kampenes ti siste minutter denne sesongen.

– Vi hadde noen gode sjanser, men de siste pasningen eller touchen var ikke bra nok. Det handler om marginene. Vi må spille bedre, sa Kane.

Tottenham har en tøff hjemmekamp mot Manchester United neste søndag.

– Gir oss tro

For Newcastles del sørget poenget for at det nå er tre poeng ned til Fulham på nedrykksplass.

– Jeg synes gutta spilte bra i dag. Å spille mot et slikt topplag og spille slik vil gi oss tro på oss selv framover, sa målscorer Willock til BBC.

– Vi må få seirer, men jeg føler at hvis vi får sjansen en annen dag, vil vi ta den. Vi kjemper samlet som et lag. Vi pusher hverandre på trening hver dag for å skaffe poeng.

Newcastle har en viktig bunnkamp mot Burnley neste søndag.

Vekker

Kane fikk en god mulighet allerede etter ni minutter da han driblet seg inn i boksen og avsluttet fra spiss vinkel.

Etter det slet derimot Tottenham mer. Gayle burde gitt Newcastle ledelsen ti minutter senere. Lloris var ute i full strekk og reddet headingen mesterlig, men Gayle burde satt returen.

Ti minutter senere satt derimot ballen i nettet for Newcastle da Joelinton kontant satte ballen kontant nede i det høyre hjørnet.

Men det kunne se ut som at det var målet, som kom etter svakt forsvarsspill, som måtte til for at Tottenham skulle våkne. Før seks minutter var gått hadde altså Kane satt sine to mål og snudd kampen.

Kunne avgjort

Dermed gikk gjestene til pause med ledelse.

I 2. omgang var derimot Newcastle til de grader med i spillet igjen og leverte flere gode sjanser fra start. Det ga til slutt uttelling i det 85. minutt da Joseph Willock banket inn ballen etter at Joelinton hadde headet den inn foran mål.

Ikke lenge før hadde Kane hatt en stor mulighet til å avgjøre kampen på en kontring, men stolpen sto i veien for skuddet. Han hadde også tidligere i omgangen hatt mulighet til å sikre hattrick.

