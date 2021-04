Manchester Citys utrolige borterekke fortsetter etter ny seier

I tillegg var det klubbens 19. strake bortekamp uten tap. Sist Pep Guardiolas lag tapte på bortebane var for Tottenham 21. november.

Lørdag var det Benjamin Mendy og Gabriel Jesus som fikset biffen for Manchester-laget.

– Leicester er et veldig godt lag, og vi slet mot dem hjemme (2-5-tap i september). I dag var vi mer tålmodige og tok et langt steg mot Premier League-tittelen, sa Guardiola til Sky Sports.

– Det er den turneringen det er hyggeligst å vinne, for den varer 11 måneder og er veldig vanskelig. Nå er vi veldig nær. Vi trenger tre seirer til.

Mendy igjen

1-0 var et faktum etter 59 minutter. Etter en kanonade mot Leicester-målet fikk Mendy ballen på ti meter. Han dro av Jonny Evans med en skuddfinte før han plasserte ballen lekkert i det lengste hjørne.

Målet var backens andre på de siste seks ligakampene, etter at han ikke scoret på de første 39 i ligaen.

Kaptein Kevin De Bruyne sto bak 2-0. Han spilte en genial stikker gjennom til Jesus, som uselvisk slo en tversoverpasning til Raheem Sterling. Engelskmannen var like uselvisk og fant Jesus, som skled ballen i mål fra kloss hold. Det var brasilianerens åttende mål denne sesongen.

– Det beste laget vant, det beste laget i ligaen denne sesongen. Vi gjorde vårt beste, men jeg er skuffet over måten baklengsmålene kom. Spillerne var slitne etter landskampene, sa Leicester-manager Brendan Rodgers til BBC.

Ett lag

Seieren gjør at City er 17 poeng foran Manchester United med to kamper flere spilt. Guardiola og co. har 74 poeng etter 31 kamper og ser ut til å cruise mot sitt tredje ligagull på de siste fire sesongene.

– Vi var veldig gode i første omgang. Da var det bare ett lag på banen. Leicester kom litt mer med etter pause, men jeg synes vi burde ha scoret flere mål, sa De Bruyne til Sky Sports.

City møter Erling Braut Haalands Borussia Dortmund i kvartfinalen i Champions League tirsdag.

