Jota-dobbel senket tannløse Arsenal og anonym Ødegaard

Diogo Jota ble vraket fra start av Jürgen Klopp, men kom inn og scoret to mål. Mohamed Salah tegnet seg også på scoringslista i Nord-London.

Begge lag hadde sjansen til å melde seg på igjen i kampen om mesterligaplass etter Chelseas sensasjonelle 2-5-smell mot WBA. Det var Klopps menn som grep den. Med aggressivt spill overrumplet og kneblet de hjemmelaget, som knapt fikk til noe spill eller skapte en sjanse.

– En virkelig toppkamp. Presset vårt var av aller høyeste klasse. Arsenal var ikke med i kampen, og det var vår fortjeneste, sa Klopp til Sky Sports.

Mindre fornøyd var Arsenal-manager Mikel Arteta.

– Akkurat nå er jeg i sjokk. Vi fortjente å tape. Liverpool var bedre på alle områder og fortjente å vinne kampen med slike sifre, eller enda mer. Jeg tar ansvar for måten vi spilte i dag, sa han til Sky.

Martin Ødegaard og hans lagkamerater spilte statistenes rolle i egen storstue, men også for Liverpool lot sjansene vente på seg. James Milners skudd utenfor fra god posisjon etter vakkert forarbeid av Trent Alexander-Arnold var det nærmeste de kom før pause.

Etter timen spilt sto det fortsatt 0-0, og Arsenal kunne håpe, men det var fullt fortjent da Liverpool avgjorde kampen med to raske mål.

Perfekt

I det 64. minutt ble Alexander-Arnold satt opp på kanten. Han skrudde et perfekt innlegg inn i feltet, og ved lengste stolpe gikk innbytter Diogo Jota opp mellom Rob Holding og Calum Chambers. Portugiseren stanget ballen i mål.

Fire minutter senere slo Fabinho opp på Salah fra egen halvdel. Egypteren kranglet seg forbi Gabriel, stormet inn i feltet og slo en frekk tunnel på Bernd Leno.

Jota, som kom inn for Andy Robertson etter en time, satte punktum i det 82. minutt. En fryktelig feilpasning fra Gabriel endte hos Salah, som satte fart igjen. Ballen gikk via Sadio Mané til Jota, som banket den i mål.

– Vi er blitt vant til at vi må vente på målene, men Jota er i veldig god form og utgjorde en forskjell da han kom inn. Grunnen til at han ikke startet var at han spilte mye for Portugal, sa Klopp.

– Min feil

Arsenal skapte knapt en sjanse og må innse at europaligaen er eneste mulige vei til Champions League-spill neste sesong. Liverpool er derimot med for fullt igjen i kampen om topp-fire-plassering.

– Liverpool traff riktige avgjørelser, det gjorde ikke vi. Det er min feil. Jeg må sette opp laget til å prestere bedre enn dette. Jeg hadde ikke ventet dette utfallet etter det jeg så på trening, sa Arteta.

For Arsenal var det en smell også at Kieran Tierney måtte ut med skade før pause.

Ødegaard greide ikke å heve seg etter de heller skuffende prestasjonene i hans første landslagssamling som Norges kaptein.

