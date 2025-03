«Team Ingebrigtsen» ble sentral i retten: – Absurd

Mandag startet saken mot friidrettstrener og pappa Gjert Ingebrigtsen. Han står i Sør-Rogaland tingrett tiltalt for å ha mishandlet to av sine sju barn: løpestjernen Jakob Asserson Ingebrigtsen og datteren (18).

Strafferammen er fengsel i inntil seks år. Gjert Ingebrigtsen har hele tiden avvist alle anklager og erkjente heller ikke straffskyld da tiltalen ble lest opp for ham mandag. Deretter var det innledningsforedrag ved aktoratet, før forsvaret kom med sine bemerkninger.

– Vi er i gang. Vi er fortsatt svært overrasket over at påtalemyndigheten ikke ser denne trenersituasjonen i saken og ser på det som et ordinært far/sønn-forhold, sa Gjert Ingebrigtsens forsvarer John Christian Elden til NTB etter den første rettsdagen.

Strid om TV-serien

Partnere i saken har ytret ulikt syn på TV-serien «Team Ingebrigtsen», som ble sendt på NRK mellom 2016 og 2021.

Forsvarerne mener serien viser et viktig samtidsbilde av familien gjennom flere år med samspill og relasjoner. I desember i fjor vant de fram med sin begjæring om at «Team Ingebrigtsen» skulle være en del av etterforskningen – og nå bevisførselen.

– Påtalemyndigheten mente absurd nok at dokumentaren ikke er relevant, sa medforsvarer Heidi Reisvang mandag.

Aktor Ellen Gimre hadde da sagt at det ikke fremkommer noe straffbart i TV-serien, og at påtalemyndigheten ikke kommer til å be om at noe av dokumentaren spilles av i retten.

Reisvang mener nettopp det at serien ikke viste vold eller trusler, gjør den til relevant bevis.

– At den viser sannheten. At det ikke har skjedd, sa Reisvang.

Forsvaret spilte så av hele første episode av serien.

Fikk reaksjoner på TV-framstillingen

TV-teamet fulgte friidrettsfamilien tett i og utenfor sesong og inkluderte private bilder og videoer, helt fra før de sju barna var født. I sitt innledningsforedrag mandag leste konstituert statsadvokat Ellen Gimre opp en tekstmelding sendt fra en person tett på familien Ingebrigtsen til en i TV-teamet. Vedkommende mente at framstillingen i serien ga feil bilde av familien.

– Sannheten kommer alltid for en dag. Nå kan jeg i det minste si at dere visste om galskapen mens dere filmet, het det blant annet i meldingen.

Flere medlemmer av teamet bak serien og produksjonen er blant vitnene som er stevnet i saken.

I innledningen leste statsadvokat og aktor Angjerd Kvernenes for øvrig deler av kronikken «Dette er vår historie» av Henrik, Jakob og Filip og tilsvarskronikken fra Martin Ingebrigtsen. Han er bror av de tre løperne. Kronikkene gir uttrykk for ulike oppfatninger av faren.

Aktoratet viste også fram et annet sentralt bevis i saken, et bilde av den fornærmede datteren tatt med mobil etter at hun skal ha blitt «pisket» i ansiktet av faren med et håndkle. Hun har et rødt merke på kinnet.

Far og trener

Kvernenes prosederte mandag at Ingebrigtsen er uskyldig inntil det motsatte er bevist.

– Det er ikke en sak som handler om hvor langt en trener kan gå i å motivere eller presse utøvere som man er trener for, sa aktoren.

– Selv om man er trener, så er vedkommende fortsatt en far, sa hun videre.

Forsvarer Reisvang tok også opp fars- og trenerrollen.

– Gjert Ingebrigtsen har vært ekstremt tydelig på at disse rollene er vanskelig å forene og vanskelig å skille, sa Reisvang og spilte av et klipp for retten hvor Ingebrigtsen gir uttrykk for dette.

Da Gjert Ingebrigtsen og datteren ankom rettssalen mandag, hilste de ikke på hverandre.

Foldede hender

Under gjennomgangen av tiltale og innledningsforedrag satt faren rolig, med foldede hender eller armene på bordet. Under avspillingen av den første episoden av «Team Ingebrigtsen», under en av de mer humørfylte scenene, der hele familien var samlet, humret han og vekslet blikk med forsvarer Elden.

Larsen fikk mandag mulighet til å framskynde sine bemerkninger i saken, men hun ønsket å følge oppsatt plan. Hun vil etter planen komme med sine bemerkninger tirsdag, når Jakob Ingebrigtsen også er til stede i retten og skal vitne. Det er satt av halvannen dag til hans forklaring, før lillesøsteren forklarer seg fra onsdag.

Gjert Ingebrigtsens forklaring er det satt av tre dager til i andre uke av rettssaken. Deretter går det i gang med vitneforklaringene.

Rettssaken er planlagt å gå i nesten to måneder, fram til 16. mai.

