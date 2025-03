Fra reality til realiteter: Familien Ingebrigtsen i Sør-Rogaland tingrett

I de neste to månedene skal detaljer fra Sør-Rogaland tingrett prege offentligheten. Saken som starter mandag er i seg selv ikke unik. Den handler om vold i nære relasjoner. Slike saker er det mange av. Grunnen til oppmerksomheten er aktørenes internasjonale kjendisfaktor. Derfor er medier fra hele Europa på plass.

Friidrettstrener og far Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for å ha mishandlet to av sine sju barn: Jakob Asserson Ingebrigtsen og sin datter på 18 år. Sistnevnte har ikke ønsket noe offentlig fokus. Jakob kommer til sitt vitneprov tirsdag med to VM-titler i beltet og en lang flyreise fra Nanjing i Kina i hodet og kropp. Seirene på 3000 meter lørdag og 1500 meter er hans første VM-titler innendørs. Fra før han han ordinære VM- og OL-titler. Alle friidrettsinteresserte mennesker over hele verden vet hvem han er.

Evnen til å holde fokus på neste oppgave har alltid preget verdens beste mellomdistanseløper. Men det er noe helt annet å stå i en rettssal og snakke om vonde, private forhold. Han skal underbygge tiltalen mot sin far og tidligere trener. I første instans ble saken hans henlagt, men statsadvokaten ba om nye avhør. Fem andre familiesaker er av forskjellige grunner henlagt.

Tiltalte Gjert Ingebrigtsen har hele tiden avvist alle anklager og erkjenner ikke straffskyld. Jakob skal starte på sitt vitneprov tirsdag, mens hans far ikke skal forklare seg før i neste uke. Det er satt av tid til 23. mai i en sak der over 30 vitner er innkalt, blant dem Gjert Ingebrigtsens kone. Det blir blant mye annet brukt videobevis fra realityserien om familien Ingebrigtsen som gikk på NRK i mange år.

Under rettssaken vil vi få høre påstander om fysisk og mental mishandling, om frykt som ble til angst og om hendelser innenfor husets fire vegger som skal ha vært voldelige. De involverte må ikke bare forholde seg til påstandene fra hverandre, men også til at hele oppvasken blir offentlig. Gjert Ingebrigtsen og hans forsvarere ønsket at saken skulle gå for lukkede dører, men dette kravet ble avvist både av tingretten og Gulating lagmannsrett.

Jakob Ingebrigtsen har vært en del av offentligheten siden han som 12-åring var med i første sesong av Familien Ingebrigtsen. Han er vokst opp med kameraer og mikrofoner rundt seg. Samtidig har han utviklet seg til å bli en av verdens største friidrettsprofiler. Sportslig har starten av 2025 vært en eksplosjon med to verdensrekorder og to VM-titler. Han blir en hovedattraksjon under Bislett Games i juni og VM i Tokyo i september. Han har kanskje aldri vært bedre.

I 2018 ga Gjert Ingebrigtsen ut boka “Kunsten å oppdra en verdensmester”. I vaskeseddelen til boka leser vi: “Men medaljen har en bakside. Et liv i toppidretten har enorme kostnader og setter relasjonene innad i familien på prøve”. I 2025 kommer oppvasken. Strafferammen er inntil seks års fengsel.

Familien ble offentlig kjent gjennom en TV-serie som ble en stor suksess og gikk over flere år. Nå er serien avpublisert i NRK. Grensen mellom reality og realiteter er brutt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen