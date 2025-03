Ingebrigtsen tok sitt andre gull i innendørs-VM: – Stolt over å være norsk

Lørdagens gull på 3000 meter var hans første innendørs i karrieren, og søndagens seier på del halve distansen sørget for gull også på favorittøvelsen i et VM for første gang.

På 3000-meteren avgjorde han på den siste runden, og samme taktikk ble brukt på 1500-meteren. Også da la han seg i de bakre rekker ut fra start, før han avanserte i tet like før passerte 700 meter.

Den ledelsen ga han aldri fra seg, og han spurtet inn til tiden 3.38,79. Briten Neil Gourley tok sølvet med 3.39,07, og bronsen gikk til USAs Luke Houser på 3.39,17.

Armer og bein

– Dette var et typisk 1500-meterløp med mye folk, armer og bein. Det var spennende og et veldig bra løp. Innendørssesongen har gått så bra som den kunne, og det kan ikke bli bedre med tanke på det som venter senere i sesongen, sa Ingebrigtsen til NRK.

Som vanlig la han vekt på at han alltid har noe å jobbe med for å bli bedre.

– Det er dem som er best forberedt som er best. I dag vant jeg rett etter at Sander vant, og Henriette gjorde det også bra, Vi er en liten gjeng som har reist til den andre siden av jordkloden, og i dag er jeg stolt over å være norsk. Dette er det fantastisk fint å være en del av, sa 24-åringen.

Gullet på 1500 meter kom bare minutter etter at Sander Skotheim tok Norges andre gull i mesterskapet. Det skjedde i sjukamp.

Historie

Før dette sto Norge med kun ett eneste gull i innendørs-VM noen gang. Det kom på 200 meter ved Geir Moen i 1995.

Jakob Ingebrigtsen løp på 3.39,80 da han vant sitt kvalifiseringsheat på 1500 meter lørdag. Da han satte verdensrekord på distansen i franske Lievin 13. februar løp han på 3.29,63.

For Jakob Ingebrigtsen venter det en ny oppgave allerede til uken. Tirsdag skal han vitne i saken mot sin voldstiltalte far og tidligere trener Gjert Ingebrigtsen i rettssaken i Sandnes.