Jakob Ingebrigtsen satte to verdensrekorder i Lievin – 1500 meter og 1 engelsk mil

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

På veien passerte han 1500 meter på ny rekordtid. 109 meter senere løp han i mål til overlegen rekord også i milløpet.

– Jeg må være så ærlig å si at målet mitt var å løpe under 3.30 på 1500 meter, og så prøve å stå til mål. Det blir tungt når vi gjør det på den måten. Det er klart at det ville vært enklere om jeg slapp de siste 109 meterne, men det var distansen jeg skulle springe, sa Ingebrigtsen til NRK.

– Dette er helt der oppe. Det er sånt som skjer i Lievin, sa han i seiersintervjuet med arrangøren om opplevelsen han hadde foran et entusiastisk publikum.

Broren Filip deltok også i stevnet. Han håpet å slå Narve Gilje Nordås’ ferske norgesrekord på 3000 meter, men med 7.46,16 var han over åtte sekunder for langsom.

Et klart mål

Jakob Ingebrigtsen sa på forhånd at målet var å slette verdensrekorden til Yared Nugusa på 3.46,63, satt i Millrose Games i New York sist lørdag,

– Selvsagt jager jeg verdensrekorden, ellers ville det vært poengløst. Vi får også offisiell passering ved 1500 meter, og jeg kan jage rekord der også, sa han på pressekonferansen før stevnet.

Lysharen var satt til akkurat Nugusas tid, og Ingebrigtsen hadde også to menneskelige harer.

Filip Sasinek var den første haren. Hans oppdrag var å dra i 900 meter på 2.06, og det gjorde han. Så overtok Pieter Sisk, som skulle levere passering 1100 meter på 2.34.

God plan

Ingebrigtsen stakk fra litt før det og fullførte løpet i ensom majestet. I mål kunne han juble for en suveren rekord, satt i sitt første milløp innendørs. Nugusas tid ble slått med 1,49 sekund.

Stefan Nillessen ble nummer to i løpet på 3.52,70. Han var slått med ovr sju og et halvt sekund, men satte likevel nederlandsk rekord.

– Jeg var så heldig at jeg fikk legge en veldig god plan, og vi gjennomførte den så godt som vi kan. Det gikk veldig bra, sa Ingebrigtsen til NRK.

– Det var veldig gøy. Dette har vært planlagt lenge.

Løpet ble gjennomført på banen der han for tre år siden satte innendørsrekord på 1500 meter med 3.30,60. Både rekorden og drømmegrensen 3.30 falt torsdag.