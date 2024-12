Stor norsk nedtur på kvinnenes fellesstart i Kontiolahti: – Fryktelig

Verdenscupleder Öberg vant rennet foran Julia Simon etter en maktdemonstrasjon på den siste runden. Franziska Preuss ble nummer tre.

Karoline Knotten ble best av de norske på 16.-plass etter 17 av 20 treff. Juni Arnekleiv ble nummer 20, mens Gro Randby gikk i mål til 22.-plass.

Knotten, Arnekleiv og Randby innledet alle med fullt hus på den første skytingen, og den norske trioen lå godt plassert i feltet på den andre runden.

På den andre liggende serien fortsatte Arnekleiv og Knotten med fem treff, mens Randby mistet kontakten med teten etter én strafferunde. Arnekleiv, Knotten og Randby bommet alle to ganger på den tredje serien. Dermed var de norske ute av kampen om en topplassering.

– Det var fryktelig. Altfor mange bom. Nå går toget, sa TV 2-ekspert Ole Einar Bjørndalen.

På den siste serien bommet Knotten og Arnekleiv én gang hver. Randby fikk to bom.

Hjertetrøbbel

Skiskytterkvinnenes verdenscupåpning i Kontiolahti har vært preget av Ingrid Landmark Tandrevolds hjertetrøbbel. På onsdagens normaldistanse fikk hun trøbbel på tredje skyting.

– Hjertet hoppet og spratt helt annerledes enn som det skal, sa Tandrevold til TV 2.

Lørdag gjentok problemene seg da Fossum-løperen var på vei mot stående skyting. Det gjorde TV 2-ekspert og tidligere lagvenninne Tiril Eckhoff bekymret.

– Det er bare vondt å se på, sa Eckhoff.

– Gjelder å være forsiktig

Tidligere søndag kom beskjeden om at Tandrevold ikke stilte til start på fellesstarten. Neste ukes verdenscuprenn i Hochfilzen går også uten Tandrevold.

– Nå har jeg hatt to opplevelse med hjerterytmeforstyrrelse, og da er sannsynligheten stor for at det skjer igjen. Det er ofte et lite tegn på at kroppen ikke er i balanse. Det koster ganske mye restitusjonsmessig. Det gjelder å være forsiktig, og ikke bare håpe at det går over, sa Tandrevold underveis i søndagens renn.

Den norske skiskytteren kunne ikke fortelle når hun er tilbake i konkurranse.

– Ingrid trenger ro og hvile etter episoder med rask hjerterytme. Vi har kontakt med kardiolog for å vurdere veien videre, sa lege Aasne Fenne Hoksrud i en uttalelse søndag formiddag.

