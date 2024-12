Lægreid beste nordmann på 3.-plass i Kontiolahti – Thingnes Bø skjøt seg bort

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

På en jevn og hektisk fellesstart endte Lægreid opp som Norges seiershåp før siste skyting. Med ett bomskudd der klarte ikke nordmannen å ta opp kampen med Perrot, som klarte seg med bare én bom totalt gjennom fire skytinger.

Johannes Thingnes Bø skjøt seg vekk med fire bom totalt og taklet ikke brasene på stående skyting i likhet med flere andre nordmenn. Thingnes Bø endte til slutt som nummer ni.

Både Endre Strømsheim og Vetle Sjåstad Christiansen skjøt fullt hus på liggende skyting og gikk ut i tet halvveis i løpet.

Vebjørn Sørum og Thingnes Bø bommet én gang hver på liggende, men nærmet seg lagkameratene i front foran tredje skyting. Der ble det bomskudd for samtlige av de norske i tet, med én hver på Christiansen og Sørum, mens både Thingnes Bø og Strømsheim pådro seg to bom.

Dermed var det plutselig Lægreid som lå best an blant de norske løperne. Han gikk ut på 3.-plass etter fem treff på tredje skyting. Like foran seg hadde han franske Éric Perrot og tyskeren Danilo Riethmüller.

Med en bom for Lægreid og Riethmüller, sikret Perrot seieren med fem treff. Quentin Fillon Maillet kom raskt bakfra og til slutt sto kampen om de to pallplassene mellom ham og Lægreid, da Riethmüller måtte slippe opp.

Fillon Maillet var sterkest til slutt og sikret 2.-plassen foran Lægreid.

Les også: Ny medaljesjanse for Ingebrigtsen – dette er søndagens TV-sport