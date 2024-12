Tandrevold står over flere verdenscuprenn etter hjerteproblemene: – Trenger ro og hvile

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det kommer fram i en pressemelding fra Norges Skiskytterforbund.

Tandrevold reiser hjem til Norge, der hun skal bli fulgt opp videre av skiskytternes medisinske apparat. Hun stiller dermed ikke til start på søndagens fellesstart i Kontiolahti.

– Rent medisinsk ville det ikke vært noe i veien for å stille til start i dag. Jeg har en hjerterytmeforstyrrelse som innebærer at hjertet mitt av og til slår raskere enn normalt. Dette skjer kun sporadisk, men som dere har sett, har det nå skjedd to ganger på kort tid i konkurranse. Det er en belastning som det tar lenger tid å restituere fra enn etter en vanlig konkurranse, sier Tandrevold.

Neste helg skal det kjøres 10 kilometer sprint og 12,5 kilometer jaktstart i Hochfilzen. Der vil heller ikke Tandrevold delta.

Lege for kvinnenes elitelag i skiskyting, Aasne Fenne Hoksrud, forteller at Tandrevold vil få hjelp av en spesialist.

– Ingrid trenger ro og hvile etter episoder med rask hjerterytme. Vi har kontakt med kardiolog for å vurdere veien videre, sier Hoksrud.

Skiskytteren fikk sist hjertetrøbbel i lørdagens løp i Kontiolahti, der hun måtte stoppe opp i løypa før stående skyting på sprinten.

Tidligere denne uken fikk Tandrevold også hjertetrøbbel underveis på normaldistansen.

– Jeg har det helt greit, men det var kjipt å få en dårlig opplevelse igjen. Jeg var litt ekstra nervøs og redd for å få samme opplevelse som på normalen. Det er litt kjipt å kjenne at det ikke er kontrollerbart. Jeg får en rytmeforstyrrelse, og det er som et hakk i platen. Det pulserer veldig raskt, og da må jeg finne tilbake rytmen, sa Tandrevold til TV 2 etter lørdagens sprint.