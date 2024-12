Svensk fiasko i håndball-EM – trenger mirakel for å gå videre

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er en kamp vi skal vinne alle dager i uken. Men Romania gjør en bra kamp. Vi får ikke angrepsspillet til å fungere, sa Nathalie Hagman, ifølge Aftonbladet.

Sverige har igjen regjerende verdensmester Frankrike og Montenegro i hovedrunden.

Svenskene står med kun to poeng etter de to første kampene. Frankrike og Ungarn, med én kamp mindre spilt, har fire poeng. De to beste går til semifinale.

Etter 20 minutter lå svenskene under hele 4-10. Det ble knappet inn til 8-12 ved puse. Med fem minutter igjen av oppgjøret var kampen utlignet, men Romania dro fra og vant med to mål.

– Dette er rett ut altfor dårlig. Vi gjorde det veldig vanskelig for oss selv, spesielt i første omgang. I den andre var vi bedre, men for dårlige da det skulle avgjøres, sa Jamina Roberts til Viaplay.

Sverige har to strake fjerdeplasser i de to siste mesterskapene.

