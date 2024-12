Hergeirsson varsler Reistad-grep i EM: – En krevende oppgave

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Den biten må vi nok se litt mer på, sa Reistad selv om sin egen rolle etter torsdagens 27-24-seier over Danmark i hovedrunden i EM.

Der scoret landslagskaptein Reistad, som regnes som verdens beste spiller, fem mål på 14 forsøk. 25-åringen er Norges toppscorer i turneringen med 19 mål, men uttellingen er nede i 59 prosent.

Samtidig er hun på 2.-plass på listen over flest assist med 20. Reistad ble passet godt på av fysiske dansker torsdag kveld.

– Henny gjør mye bra, men samtidig prøver hun å finne balansen med å være playmaker og være farlig selv. Det er ofte en krevende oppgave, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til NTB.

Fornøyd

Etter exiten til Nora Mørk (gravid), Veronica Kristiansen (gravid) og Stine Oftedal Dahmke (lagt opp) er de aller fleste øynene rettet mot Reistad.

– Vi får se litt på det om vi kan avlaste henne litt mer, at vi fordeler noen oppgaver på noen andre, sa Hergeirsson.

Strekspiller Kari Brattset Dale er fornøyd med det Reistad har levert så langt.

– Det er fortsatt mye tyngde på skuldrene til Henny. Det er ikke noen tvil om det, men det takler hun veldig fint, sier Dale til NTB.

– Det er ikke sånn at hun nødvendigvis må score for å gjøre noe bra heller. Hun har også mange assist og skaper en stor del av spillet. Men vi ser også at vi kan skape ting uten henne. Vi har utrolig gode duellspillere og skyttere som gjør en god jobb utpå der, forteller Dale.

Ydmyk islending

Håndballjentene har spilt fire kamper og har maksimalt fem igjen av mesterskapet – og landslagskarrieren til Hergeirsson etter 15 år.

Islendingen møtte pressen dagen etter Danmark-seieren. Han var som vanlig ydmyk.

– Vi er ikke halvveis. Det gjelder å holde seg i gang, sa Hergeirsson til NTB.

– Jo flere kamper vi vinner, jo mer ydmyke bør vi være. Det er ingenting som er gitt, fortsatte han.

Lørdag venter Nederland i Wien Stadthalle. Etter det kommer oppgjør mot Tyskland og Sveits, før de to beste i hver gruppe i hovedrunden er klare for semifinalespill.