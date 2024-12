Bjørndalen kritisk etter norsk nedtur: – Vi har verdens beste lag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Han kom skjevt ut med to bom på liggende skyting. Stryningen fikk kjapt ned fem blinker på stående, men det ble for langt opp til de aller beste. Han var 51 sekunder bak den franske fredagsvinneren Émilien Jacquelin.

– Vi skal ikke være for kravstore. Han skal ikke alltid vinne, og dette var faktisk et godt løp selv med to bom. Han er nok ikke fornøyd, men er i god form, sa skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen på TV 2s sending.

Senere var han strengere i sin vurdering av den norske innsatsen:

– Jeg må få være litt kritisk nå, for det er overraskende at vi ikke har én mann i topp tre. Vi har verdens beste lag.

Etterlengtet

Vetle Sjåstad Christiansen la seg inn bak Thingnes Bø etter å ha bommet én gang på siste skyting. Deretter fulgte Tarjei Bø (1 bom), Vebjørn Sørum (2) og Sturla Holm Lægreid (1) på de neste plassene.

Johannes Dale-Skjevdal (3) og Endre Strømsheim (2) ble henholdsvis nummer 23 og 60. Sistnevnte vant normaldistansen tidligere i uken.

Jacquelin skjøt perfekt på standplass og gikk raskt i løypene. Seiersmarginen ble på 18,9 sekunder til svenske Sebastian Samuelsson.

Etter fem andreplasser i karrieren kom endelig Jacquelins første sprinttriumf.

Ny rekkefølge

Nye regler gjør at de beste ikke lenger skal starte tidlig. Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) ønsker å beholde spenningen så lenge som mulig og har besluttet at de 15 høyest rangerte løperne (ut fra sammenlagtlista i verdenscupen) skal ha startnummer mellom 46 og 74.

Christiansen gikk ut sist av de norske som nummer 68.

Verdenscupen i Kontiolahti fortsetter lørdag med kvinnenes sprint, mens det er fellesstarter dagen etter.