Kunsten å la seg provosere

Interessen for langrenn er sterk i Norge og Sverige, men stopper der. Og for å holde kruttet tørt, hjelper det med verbale svingslag. Etter at den svenske avisa Expressens kommentator Tomas Pettersson stemplet Therese Johaug som en taper etter forrige helgs renn i Finland, ble Norges kronede skidronning provosert. Hun innrømmet det selv. Og brukte det som egen motivasjon torsdag kveld. All kritikk trigger henne. Det er opplagt en viktig årsak til suksessen hennes over tid. Tusen dager etter sin siste verdenscupseier gikk Johaug fortest av alle i de tunge bakkene på Lillehammer. Og dundret tilbake mot den svenske kommentatoren etter rennet.

Det var ingen stor overraskelse at hun vant, men det bare bekrefter det sportslige inntrykket av at hun er foran også sitt eget skjema som egentlig bare handler om VM-femmila i Trondheim 9. mars neste år. Men hun vil gå mye mer enn det i VM og Johaug blir som vanlig vinnerkandidat på alle distanser hun stiller opp på. For seiersviljen i henne er total. Fra dag en etter comebacket har hun understreket at hun er tilbake for å vinne, ikke for å bli nummer fem. Hvis hun i februar mener hun ikke kan vinne en VM-distanse i Trondheim, trekker hun seg. Den problemstillingen er lite reell nå.

Duellen mellom henne og Frida Karlsson ble aldri spennende i årets andre møte mellom dem. Karlssons skade hemmer henne mest i fristil, i tillegg var det åpenbart at de norske jentene hadde de beste skiene i nysnøen på Lillehammer. Da står det 1–1 mellom hovedrivalene, og Expressen og Aftonbladet, som kanskje dyrker denne duellen mest, vil fortsette sitt kjør. De elsker å provosere Johaug, men i avsnitt fem eller seks er det gjerne grenseløs beundring for hva hun presterer.

For dem som synes fokuset på Johaug blir i største laget, det er mange av dem også, var Heidi Weng fredagens navn. Hun har åpenbart tatt et stort steg denne sesongen og var eneste som var i nærheten av Johaug på Lillehammer. Weng sa hun gjerne skulle byttet ut seieren på Beitostølen med seieren i den gamle OL-byen, men hun har uansett fått bekreftelsen på at nivået hennes er høyere enn på veldig lenge.

Trippel norsk seier på damesiden skjer ikke hvert år lenger, nå var det snaut to år siden sist, men mest gledelig var comebacket til Helene Marie Fossesholm. 8.-plassen hennes var en enorm opptur der hun gikk fra Frida Karlsson i sporet i sluttfasen. Fossesholm fikk et tidlig stempel som Johaugs arvtaker, et stempel det ikke har vært lett å leve med. Nå er hun på full fart inn i VM-lag-diskusjonen der kampen om plassene nå ser ut til å bli nesten like tøff som blant de mannlige løperne.

For før og etter hvert eneste skirenn er det VM i Trondheim det snakkes om. Det er jo gledelig for arrangørene i Granåsen. Men det kan skje mye i den lange vinteren som kommer før første stavtak i Trondheim skal tas. Kanskje svenskene klarer å provosere Therese Johaug enda mer. Vi håper ikke det, for vi vil jo ha spennende tevlinger i Trondheims VM-løyper.









