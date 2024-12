NRK-eksperten om comeback-Skistad: – Hun er gullfavoritt i VM

Skistads overraskende raske retur til verdenscupsirkuset i langrenn lørdag er kanskje den største snakkisen i skimiljøet akkurat nå.

Da hun ble mageoperert i midten av november ble det antydet at 25-åringen ikke ville kunne konkurrere før i januar igjen.

Det viste seg ikke å stemme.

Spørsmålet er hva hun kan få til allerede nå. Under torsdagens pressetreff sa Skistad at hun mistet en tre-fire uker med trening, men at hun har trent normalt den siste uken. Sist søndag bestemte hun seg for at hun ville være med igjen etter å ha stått over både den nasjonale åpningen på Beitostølen og verdenscupåpningen i Ruka.

– Ut fra de samtalene jeg har hatt med Lage Sofienlund (Skistads trener), så sier han at hun har hatt en veldig bra sommer og høst og at hun har trent bra. Hun har også hatt god effekt av å trene sammen med gutter og har hatt god framgang, sier Fredrik Aukland til NTB.

Disse samtalene gjorde at Aukland hadde skikkelig troen, men så kom operasjonen og avbrekket.

Vanskelig å spå

– Jeg trodde at hun skulle være helt i toppen i Ruka, men så kom denne mageoperasjonen. Uten å vite hvordan det har vært, er det vanskelig å spå hvordan det vil gå på lørdag. Men jeg tenker at om hun føler seg klar til å gå og velger å starte her, så er det veldig gode nyheter, og da tenker jeg at den treningsperioden hun har gått glipp av, den tror jeg ikke har så stor betydning for prestasjonen. Det handler mer om kroppen er klar for denne typen belastning.

Aukland sier også at hun må starte et sted. Løpere trenger renn i kroppen.

– Hun er også nødt til å gå noen skirenn for å være på topp. Jeg forventer ikke at hun skal være i slag nå, men det er veldig gledelig at hun er med.

– Hva med VM?

– Hvis hun kan gå skirenn nå og trene 100 prosent normalt, så skal ikke de ukene hun ha vært ute spille noen rolle.

– Fordi?

– Hun er veldig trygg på det apparatet hun har rundt seg. Hun trives med å være for seg selv og i miljøet på Konnerud. Jeg har henne som en gullfavoritt til VM.

Faglig

NRK-eksperten sier at han har hatt mange faglige diskusjoner med Skistads trener Lage Sofienlund, blant annet på Beitostølen for to uker siden.

– Han er en trener som er faglig nysgjerrig, og han har vært nysgjerrig på min erfaring fra Sveits, høydetrening og treningsfilosofi. Det er morsomt og spennende for oss som elsker langrenn å snakke sammen om trening.

Skistad sier at hun kanskje trenger å legge inn en lengre treningsperiode ganske kjapt for å ta igjen det tapte. Bør hun starte i Davos neste helg? Der er det to sprintrenn, både lagsprint og individuelt?

– Davos?

– Der har vi en liten utfordring siden det er snakk om to renn i mellomhøyde. Det er en større belastning, og det er mulig at Davos kommer for tidlig. Jeg er litt uredd med tanke på Davos, og jeg tenker at det er helt ufarlig, men Kristine er veldig flink til å lytte til kroppen og ta de rette valgene., sier Aukland.

Han sier at hvis Skistad ikke er der hun skal være, så går hun ikke skirenn.

– Det er en styrke for henne. Svaret på dette er at det de tar en beslutning på dette når de kommer dit. Det er nok litt avhengig av om hvor mye hun har mistet. Jeg vil anta at de bestemmer seg etter rennene her i Lillehammer, sier Aukland.

