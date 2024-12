Skistad om tiden etter mageoperasjonen: – Det har vært tøft

Skistad sesongåpner lørdag i fristilssprinten på Lillehammer. Torsdag møtte langrennsstjernen pressen for første gang siden mageoperasjonen i november.

Skistad sesongåpner lørdag i fristilssprinten på Lillehammer. Torsdag møtte hun pressen for første gang siden mageoperasjonen i november.

– Det har vært rolige uker. Jeg skal innrømme at det har vært tøft, men jeg føler at jeg har kommet meg gjennom. Det er jeg glad for. Man setter mer pris på ting når man har opplevd tøffe ting. Jeg er takknemlig for å være her i dag. Jeg ser fram til å gå her, sa Skistad.

På spørsmål fra Nettavisen la hun til at hun ønsker å holde årsaken til operasjonen privat.

– Formen er ikke på topp, men hodet er på topp, så jeg har troen.

– Vært en dame på 100 år

Senere i seansen fikk Skistad flere spørsmål om operasjonen.

– Den operasjonen måtte til. Jeg føler meg mye bedre i etterkant. Det ble ikke så mange uker uten trening, kanskje tre-fire uker. Nå er jeg tilbake for fullt, sa Skistad på spørsmål fra NRK.

– Ingen trodde at jeg skulle gå noen skirenn før jul, så jeg er veldig fornøyd med å være tilbake. De stilte noen krav som jeg måtte klare, og det fikk jeg til. Først og fremst handlet det om å komme ned på riktig alder. Jeg har vært en dame på 100 år med rullator, så jeg har jobbet meg nedover. Jeg er veldig glad for at kroppen fungerer, la hun til.

12. november opplyste landslagslege Ove Feragen til NTB at Skistad noen dager tidligere hadde gjennomgått en mageoperasjon. Da fortalte Feragen at sprintstjernen måtte stå over sesongåpningen på Beitostølen og verdenscuphelgen i Ruka.

– Så får vi ta en fortløpende vurdering rundt når hun kan være tilbake, sa landslagslegen.

Mandag ble det klart at Skistad går lørdagens verdenscupsprint på Lillehammer. Der får hun en god pekepinn på formen i konkurranse med blant andre Linn Svahn og Jonna Sundling.

– Kjempedeilig

Tidligere torsdag trente Skistad i løypene på Lillehammer.

– Det er kjempedeilig å få beveget seg igjen. Det er bra. Veldig glad for å være tilbake, og for å være ute av sengen, sa sprintstjernen til Dagbladet.

Overfor NRK fortalte Skistad at comebackavgjørelsen ble tatt sist søndag.

I vår ble det klart at Skistad formelt går inn i landslaget igjen. Samtidig har hun fortsatt å trene under Lage Sofienlund i Konnerud.

Sist sesong herjet sprinteren i verdenscupen med elleve pallplasser. Fem av konkurransene gikk hun til topps i. Skistad har stilt til start i to VM-sprinter tidligere. I 2019 (Seefeld) røk hun ut i semifinalen, mens det ble 5.-plass i Planica i fjor.

