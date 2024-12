Johaug svarte på Skistad-stikk: – Vi har forskjellig syn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Reaksjonen kommer etter at Johaug uttalte at løperne burde være mer synlige i sosiale medier. Det kalte Svahn for «idiotisk».

– Der er jeg enig med svensken. Hvis folk vil ha privatlivet sitt privat, så skjønner jeg det veldig godt. Det er ikke alle som vil dele alt på «insta» (Instagram), sa Skistad på torsdagens pressekonferanse.

– Hun (Johaug) sier mye, du trenger kanskje ikke å høre på alt, fortsatte hun.

Etter at Skistad gikk av podiet, kom Johaug på og ble konfrontert med både lagvenninnens og Svahns reaksjon.

– Da har vi forskjellig syn på det. Jeg tenker at det er viktig at vi viser oss fram og får sporten ut. Vi må få folk til å synes at det er kult å se på langrenn, sa Johaug.

– Vi er forskjellige. Noen vil vise privatlivet sitt, og noen andre ikke.

Comeback

Sist helg gjorde Johaug comeback i verdenscupen da hun gikk inn til 2.-plass på 10-kilometeren i Ruka. To dager senere fulgte hun opp med en 4.-plass på fellesstarten.

– Jeg er veldig fornøyd med den første verdenscuphelgen. Det var godt å få gjort unna den. Det har vært mye nerver og spenning, men jeg følte at jeg fikk gode svar, sa Johaug.

Helgen før vant Johaug 10-kilometeren i klassisk i den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen. I fristilsrennet ble hun knepent slått av Heidi Weng.

Les også: Skistad om tiden etter mageoperasjonen: – Det har vært tøft

Høye forventninger

Johaugs forrige verdenscupseier kom i Falun 12. mars 2022.

– Jeg vet at det er skyhøye forventninger. Det virker jo nesten som at jeg bare skal stille opp på start og hente 1.-plassen, men jeg vet at det ikke er sånn, sa Johaug.

– Jeg må se hva jeg selv har gjort de siste to årene, og jeg er veldig fornøyd med min prestasjon i Ruka, fortsatte hun.

Til helgen er det duket for verdenscuphelg på Lillehammer. Der skal det gås 10 kilometer fredag, sprint lørdag og 20 kilometer med skibytte søndag.

