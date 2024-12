Mbappé selvkritisk etter straffebom – tas i forsvar av Ancelotti

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Real Madrid gikk onsdag på sitt første nederlag på tre seriekamper. Vertene vant 2-1 etter at Mbappé hadde bommet på straffespark på stillingen 1-0.

– Et dårlig resultat, og en stor feil i en kamp der alle detaljer teller. Det tar jeg fullt ansvar for. Det er vanskelig, men det er samtidig den beste tiden for å snu situasjonen og vise hvem jeg er, skriver franskmannen på Instagram.

Fra krittmerket skjøt Mbappé i keeperhøyde, og Athletic Bilbaos sisteskanse Julen Agirrezabala reddet da han gikk rett vei. Mbappé har scoret åtte seriemål for Real etter overgangen fra Paris Saint-Germain, men han fikk ikke legge på flere onsdag.

Etter kampen fikk Ancelotti spørsmål om angriperens prestasjon.

– Jeg har ikke snakket med ham. Jeg dømmer ikke en spiller basert på et straffespark. Noen ganger scorer du, andre ganger gjør du ikke det. Selvsagt er han skuffet, men vi må se framover. Han er ikke i sin beste form, men vi må gi ham tid til å tilpasse seg ligaen. Han har scoret ti mål, men han kan gjøre det bedre. Det er også noe han jobber med, sa Real Madrid-sjefen.

Også i forrige uke bommet Mbappé på straffespark da Real Madrid tapte borte mot Liverpool i mesterligaen. Han har gått glipp av de fire siste landskampene for Frankrike.

Les også: Ny straffebom for Mbappé i nok et Real Madrid-tap