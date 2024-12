Ny straffebom for Mbappé i nok et Real Madrid-tap

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Real Madrid kan nå ikke lenger overta tabelltoppen med sine hengekamper. Barcelona er fire poeng foran med bare én kamp mer spilt.

Álex Berenguer sendte Athletic i ledelsen like etter pause. Han spaserte ballen i mål etter at Real Madrid-keeper Thibaut Courtois bokset den i ham etter et innlegg.

Etter en drøy time fikk Real Madrid straffespark da Athletic-keeper Julen Agirrezabala kom ut i høy fart og bokset Antonio Rüdiger i hodet. Sistnevnte var først på ballen og ble deretter slått ned.

Fra krittmerket skjøt Mbappé i keeperhøyde, og da reddet Agirrezabala da han gikk rett vei. Mbappé har scoret åtte seriemål for Real etter overgangen fra Paris Saint-Germain, men han fikk ikke legge på flere onsdag.

Ti minutter etter straffebommen utlignet Jude Bellingham etter en retur fra Agirrezabala, men bare minutter senere var vertene tilbake i føringen. Gorka Guruzeta stjal ballen fra Federico Valverde og var sikker alene med keeper.

