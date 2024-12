Haag avgjorde i forlengning etter VIF-kollaps: – Ikke fornøyd

Villiam Haag satt utvist da Frisk utlignet. I forlengningen var det han som avgjorde i overtall mens Frisk sonet en lagstraff.

– Det burde ikke blitt så spennende, men gøy for gruppa at vi greide å avgjøre til slutt, sa Haag til TV 2.

Stian Kaltrud Nystuen scoret to av målene da Vålerenga skaffet seg fire måls ledelse. Tim McGauley sto for 4-0-scoringen i slutten av 2. periode.

Magnus Geheb reduserte før siste pause, Tobias Lindström og Hampus Gustafsson i slutten av den siste. 3-4-målet kom i overtallsspill 2.35 minutter før slutt. Frisk tok ut keeper, og bare 23 sekunder senere pirket Eskil Wold inn 4-4-målet.

Straffet for feil bytte

Dommerne så på video i mange minutter før målet ble godkjent, men da kunne Frisk-spillerne og hjemmepublikum juble.

Frisk vant skuddstatistikken i siste periode hele 17-2.

I forlengningen pådro VIF-spiller Mika Partanen seg to minutters utvisning for slashing, men laget holdt unna i undertall. Så fikk Frisk to minutter for å ha for mange spillere på isen. Bare 13 sekunder ut i forlengingen slo Haag inn vinnermålet på pasning fra Mathis Olimb.

– Det er klart at jeg ikke er fornøyd med å miste en 4-0-ledelse. Vi skal stenge matchen. Det burde blitt mer enn to poeng, sa Vålerenga-trener Fredrik Andersson til TV 2.

Totalt vant Frisk skuddstatistikken 27-20, men det ble bare ett poeng.

Les også: Vålerenga med oppskriftsmessig hjemmeseier over Lørenskog

Slet seg til seier

Serieleder Storhamar vant bare 5-3 borte over Narvik, som gikk fra 0-2 til 2-2 med to mål i løpet av 18 sekunder tidlig i 3. periode. Kenneth Gulbrandsen sendte favoritten foran for godt.

Anders Tangen Henriksen og Tristin Langan scoret målene da Stavanger halte i land 2-1-seier hjemme mot Sparta.

Storhamar har nå seks poengs luke på tabelltopp. Stavanger klatret til 2.-plass med like mange poeng som Vålerenga, mens Frisk er ytterligere to poeng bak.

Lørensog slo tabelljumbo Comet Halden 3-2, mens kriserammede Lillehammer slo Stjernen med samme sifre etter straffeslag.

Les også: Konkurstruede Lillehammer setter frist: – Ser dessverre mørkt ut