Vålerenga med oppskriftsmessig hjemmeseier over Lørenskog

Vålerenga og Frisk Asker er nummer to og tre på tabellen etter å ha tatt tre poeng hver lørdag. Vålerenga vant 3-0 over Lørenskog, mens Frisk slet seg til 2-1-seier borte mot Stjernen.

Mika Partanen scoret kampens første mål på Jordal, da han satte nok et mål i overtall for Vålerenga denne sesongen. Den kom sju minutter ut i den første perioden, og vi måtte vente helt til nesten midtveis i den tredje perioden for neste mål. Da doblet Jørgen Karterud Vålerengas ledelse, før Villiam Haag fastsatte sluttresultatet til 3-0 fem minutter senere.

Vålerenga er fem poeng bak Storhamar, mens Frisk og Stavanger følger ytterligere poenget bak.

Det var en målfattig lørdag i eliteserien ishockey der Sparta (7-1 over tabelljumbo Comet Halden) var alene om å score flere enn tre mål.

Les også: Storseirer for Oilers og Vålerenga – Trettenes med hattrick

Storhamar slo tilbake mot Oilers

Storhamar-keeperen, som nylig var tilbake fra langvarig skade, reddet 25 skudd og holdt nullen.

– Det var helt magisk. Det har vært ti tøffe måneder, så dette smaker veldig godt, sa Gran til TV 2.

David Aas-Larsen scoret kampens eneste mål tidlig i midtperioden.

– Vi spiller disiplinert og taktisk klokt. Vi er klokere enn de andre lagene, bortsett fra tre minutter mot Frisk i forrige kamp. Og så scorer vi med fjerderekka vår mot førsterekka deres. Det liker jeg, sa Storhamar-trener Petter Thoresen til TV 2.

Like fornøyd var ikke Stavanger-trener Anders Gjøse.

– Breial og slett innsats av dommerne, sa Gjøse til TV 2. Han mente at laget ble snytt for flere overtallsspill og reagerte også på at det i sluttsekundene ble blåst offside selv om TV-bildene tydet på at pucken ikke var ute av sone.

Les også: VIF feide over Narvik – tok innpå Storhamar som avga poeng