Konkurstruede Lillehammer setter frist: – Ikke grunnlag for videre drift

Det opplyser klubben i en pressemelding på sine nettsider tirsdag.

«Styret i Lillehammer Ishockeyklubb har konkludert med at det ikke er grunnlag for videre drift uten at en eller flere store støttespillere kommer på banen innen mandag i neste uke», heter det.

TV 2 har også omtalt saken. Kanalen hevder at spillerne ikke har fått lønnen som skulle vli utbetalt 30. november.

På tirsdagens møte i klubben gikk styreleder Knut Robert Rindal gjennom forutsetningene for at klubben skal kunne reddes. En del av det er at spillerne går 30 prosent ned i lønn, samtidig som en eller flere støttespillere bidrar med minimum 3,2 millioner kroner.

