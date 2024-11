Northug pønsker på OL-plan: – 20 prosent sjanse

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det oppsiktsvekkende utspillet kommer i en fersk episode av podkasten «B-laget». Der diskuteres det hvem Northug kan representere i et OL, ettersom han neppe får noen sjanse for det norske langrennslaget.

Han nevner selv Liechtenstein som en mulig nasjon.

– Da tror jeg veien mot OL i 2026 er mulig. Jeg tror vi må dit, sier Northug.

– Vurderer du det helt seriøst? spør TV 2s Marius Skjelbæk.

– Ja. Det gjør jeg, svarer skistjernen.

Videre sier Northug at Liechtenstein «ser fristende ut», at Ilja Tsjernousov er trener der, og at landet ligger godt plassert ved alpene.

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)

Les også: Hedvig Montgomery: – Det lager problemer når foreldre snoker på barna sine (+)

Les også: Slik endrer Proud Boys USA i det stille (+)