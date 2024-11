Álvarez-show da Atlético vant 6-0 i mesterligaen mot Solbakkens Sparta

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Antoine Griezmann, som ble byttet inn for Alexander Sørloth, markerte sin 100. mesterligakamp med scoring, mens Angel Correa scoret to ganger som innbytter, men Álvarez var dagens mann.

Den argentinske verdensmesteren startet på topp sammen med Sørloth i den tsjekkiske hovedstaden og herjet med hjemmeforsvaret. Sørloth bidro også, men ble overstrålt av sin makker.

Álvarez scoret ledermålet direkte på frispark. Rett etter at Sørloth ble byttet ut i det 59. minutt, punkterte argentineren kampen med 3-0-målet etter veggspill med trenerens sønn Giuliano Simeone.

I slutten av første omgang var det Sørloths løp og forsøk på å stusse som lurte keeper Peter Vindahl slik at Marcos Llorentes innlegg gikk rett i mål.

Kampen var langt på vei avgjort da Sørloth ble byttet ut med Griezmann, som i sin jubileumskamp var involvert i forspillet til 3-0 og selv satte inn 4-0. Angel Correa fastsatte resultatet med to sene scoringer etter å ha kommet inn for Álvarez.

I likhet med Griezmann kom også Koke inn til sin 100. mesterligakamp.

Dominerte

Sparta yppet seg rett fra avspark, og etter 50 sekunder satte tidligere LSK-spiller Kaan Kairinen gjestekeeper Jan Oblak på prøve med skudd fra god posisjon.

Deretter var det Atlético Madrid som spilte og skapte sjanser, og laget fikk også et tidlig ledermål. Etter et kvarter fikk Álvarez frispark 21 meter fra mål. Han tok det selv og skrudde ballen inn i hjørnet mens Vindahl sto i motsatt hjørne og tittet på.

I det 37. minutt fikk Sørloth en kjempesjanse etter en stygg feilpasning av Sparta-spiller Matej Rynes. Álvarez brøt pasningen foran Martin Vitik, avanserte og spilte fram sin norske spissmakker. Sørloth dro av Sparta-kaptein Filip Panak og skjøt mot hjørnet, men Vindahl var med på notene og slo til corner.

Seks minutter senere kunne Sørloth og lagkameratene likevel juble. Han løp inn på Llorentes innlegg og prøvde å stusse ballen. Innlegget var noen centimeter for høyt, men nordmannens løp lurte Vindahl, og ballen gikk rett i mål.

Hjelpeløs

Sparta mistet angriperen Lukas Haraslin med en hamstringskade før det var spilt en halvtime, og han måtte se på fra benken mens laget fikk en leksjon.

I det 59. minutt kom Griezmann rett fra benken og var med i forspillet til det tredje målet. Álvarez spilte pent vegg med Simeone og scoret fra spiss vinkel. I det 70. minutt scoret Griezmann selv på pasning fra Llorente.

Correa gjorde 5-0 i det 85. minutt på pasning fra en annen innbytter, Samuel Lino, og han ga seg ikke før han også hadde gjort 6-0. Atlético Madrid innkasserte sin tredje seier på fem kamper i ligaspillet, bedret målforskjellen kraftig og klatret på tabellen.

Markus Solbakken ble byttet inn i det 79. minutt for Sparta, som blir stående med fire poeng etter sin femte kamp i ligaspillet.

Om to uker spiller Atlético Madrid hjemme mot Slovan Bratislava, som tirsdag fikk sitt femte strake tap med 2-3 hjemme for Milan. Christian Pulisic, Rafael Leão og Tammy Abraham scoret for Milan, som i likhet med Atlético tok sin tredje seier og kom opp i ni poeng.

