Sørloth på benken da Atlético stjal seieren mot PSG

Antoine Griezmann og Julian Álvarez spilte på topp for den spanske klubben. Da Álvarez ble byttet ut midtveis i 2. omgang, var det Ángel Correa som kom inn. På overtid ble Correa matchvinner etter at PSG hadde dominert og skapt sjanse på sjanse.

Det var midtstopper Nahuel Molina som scoret Atléticos utligningsmål på Parc des Princes, der PSG presset veldig på jakt etter seiersmål i 2. omgang.

Begge lag var i poengnød i mesterligaen med henholdsvis fire (PSG) og tre (Atlético) poeng på de tre første kampene.

Forsvarsbrøler

PSG tok ledelsen etter en forsvarsbrøler av Clément Lenglet før det var spilt et kvarter. Molina spilte tversover til Lenglet i eget straffefelt, og sistnevnte prøvde å drible av Ousmane Dembélé, men mistet ballen til ham.

Dembélé kunne enkelt spille fram supertalentet Warren Zaïre-Emery, som lekte ballen i mål bak Jan Oblak.

Bare fire minutter senere slo Atlético Madrid tilbake, og Molina revansjerte seg for sin andel i baklengsmålet ved å sette inn utligningsmålet.

Les også: Gyökeres-hattrick da Amorim knuste City etter brent Haaland-straffe

Simeone junior leverte

Det startet med at PSG-keeper Gianluigi Donnarumma parerte et hardt skudd fra Atlético-trener Diego Simeones sønn Giuliano. Simeone junior gjenvant ballen og spilte ut til Molina. Via Julian Alvarez havnet ballen tilbake hos Simeone, som skjøt den i PSG-stopper PSG. Den spratt rett i Molina, som ikke lot seg be to ganger og skjøt i mål.

VAR sjekket om Molina brukte hånden til å kontrollere ballen, men målet ble godkjent.

Etter en jevnspilt første omgang var det PSG som dominerte etter pause. Bradley Barcola skapte trøbbel for gjesteforsvaret, og Oblak måtte flere ganger vise klasse i målet.

Achraf Hakimi hadde en stor sjanse i det 77. minutt, men Oblak reddet igjen. På overtid fikk PSG nye store sjanser, men så kontret Atlético og scoret vinnermålet.

Les også: Absurd blemme av Mings da Brugge endte Aston Villas seiersrekke