Ancelotti-tap mot gamleklubben da Milan tok storseier i Madrid

Real Madrid-treneren vant mesterligaen med Milan både som spiller og trener. Tirsdag så han Álvaro Morata, som ble utviklet i Real Madrids akademi, scoret det som ble vinnermålet.

Det var en kamp Ancelotti mandag medga at han helst skulle ønske ikke ble spilt, som følge av flomkatastrofen i Valencia-regionen.

I det 12. minutt tok Milan ledelsen på dødball. Christian Pulisic skrudde et hjørnespark fra venstre mot nærmeste stolpe. Der fikk stopperen Malick Thiaw hodet på ballen mellom Eder Militão og Aurélien Tchouaméni.

Vinicius Junior utlignet på straffespark midtveis i 1. omgang etter at han selv ble felt. Ferland Mendy inviterte til veggspill med Jude Bellingham og stormet inn i feltet, men Vinicius overtok ballen, vippet den over Emerson Royals taklingsfot og falt over den.

Straffet gamleklubben

Likevel skulle Milan lede til pause. Morata sørget for det da han satte inn en keeperretur i det 39. minutt. Etter en stygg feilpasning fra Tchouameni satte Pulisic opp Rafael Leão, som tvang Andrij Lunin til å gi retur rett ut. Real-forsvarerne sto og så på mens Morata stormet fram og bredsidet ballen inn.

Morata scoret mot gamleklubben i mesterligaen for tredje gang på tre kamper. Tidligere gjorde han det for Juventus.

I forrige runde lå Real Madrid under 0-2 ved pause mot Borussia Dortmund, men vendte til 5-2-seier. Publikum skulle ikke få en ønskereprise.

Tijjani Reijnders avsluttet en mønsterkontring i det 73. med å gjøre 1-3 på pasning fra Leão.

Antonio Rüdiger trodde han hadde skapt ny spenning med redusering på en keeperretur i det 81. minutt, men etter en langvarig VAR-sjekk ble målet annullert for offside.

Ville ikke spille

Det var ikke opplagt at det skulle spilles fotball i Spania tirsdag. Flomkatastrofen i Valencia-regionen har kostet flere hundre menneskeliv.

– Det burde ikke vært spilt fotball i Spania forrige helg. Fotball er fest, og når slike ting skjer skal man ikke feire. Ingen av trenerne ville at vi skulle spille, men vi er ansatte, det er andre som bestemmer. Vi har null makt, sa Carlo Ancelotti på mandagens pressekonferanse.

– Det er vanskelig å snakke om fotball i øyeblikket. I forhold til det som har skjedd i Valencia er det ikke viktig. Ingen i laget ønsker å spille, men vi har forberedt oss til kamp, for vi er profesjonelle.

Som i alle mesterligakamper tirsdag ble det avholdt ett minutts stillhet for flomofrene før avspark på Estadio Bernabeu.

