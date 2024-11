Friidrettssjef Coe bekymret: – Vi risikerer å miste kvinneidretten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Coe, som er president i Det internasjonale friidrettsforbundet, har tidligere ytret bekymring rundt transpersoners deltakelse i kvinneklassen. I et intervju med AFP snakker han om bråket rundt bokserne Imane Khelif og Lin Yu-ting i sommerens Paris-OL.

Det omstridte bokseforbundet IBA har ved sin russiske president Umar Kremlev hevdet at Khelif og Lin ble diskvalifisert fra VM i fjor etter ikke nærmere spesifiserte kjønnstester som viste at de ikke hører hjemme i kvinneklassen.

Må ha klare linjer

IOC, som ikke anerkjenner IBA, slo tilbake mot dette og sa at Khelif og Lin oppfyller alle krav for deltakelse i kvinneklassen. Begge utøverne vant gull i boksing i OL.

Coe sier at oppstyret gjorde ham ukomfortabel.

– Jeg tror ikke man kan ta lett på en sport som boksing. Du må ha klare retningslinjer, slik man har på tvers av alle idretter, sier Coe. Han ble intervjuet under et WA-arrangement i Budapest i helgen.

Ledet OL i London

68-åringen, som over nyttår skal presentere sitt kandidatur som den neste lederen for IOC, er klar på at kvinneidretten er inne i en vanskelig periode.

– Hvis vi ikke beskytter kvinneidretten og ikke har et klart og utvetydig sett med retningslinjer for å gjøre det, risikerer vi å miste den, fortsetter han – og legger til:

– Fra et personlig perspektiv, og som president for en olympisk idrett, er jeg rett og slett ikke villig til at det skal skje.

Coe kjemper mot seks andre om å etterfølge Thomas Bach som IOC-sjef.

Britiske Coe er av mange ansett for å være den best kvalifiserte kandidaten til å ta IOC inn i framtiden. Den dobbelte OL-mesteren på 1500 meter ledet blant annet organisasjonskomiteen i forbindelse med OL i London i 2012.