– Hvert enkelt menneske har en egen historie og egen bagasje

SVs kommunestyrerepresentant i Drammen, Sahar Madahian, har også engasjert seg i saken om «Mette», og har tatt initiativ overfor lederen av Hovedutvalg for arbeid, aktivitet og inkludering – hvor hun selv er medlem – og ber om at det legges fram en sak om Navs praksis til neste utvalgsmøte.

– Der vil jeg stille disse spørsmålene til Nav Drammen om vi får en sak i utvalget:

Hvordan mener Nav Drammen at deres vurdering har gitt «Mette» en økonomisk trygghet og et helhetlige og sømløse tilbudet?

Er det vanlig at Nav Drammen legger tre utbetalinger av AAP til grunn i den økonomiske beregningen de månedene det er tre utbetalinger i en måned?

Hva tanken bak og grunnen til dette?

Hvilke tiltak vil Nav Drammen sette inn for at vi ikke skal få flere slike saker som denne saken til «Mette» og hva den representerer?

Tar saken videre politisk

Også leder av utvalget, Billy Taranger (KrF), har engasjert seg, og selv snakket med «Mette». Han tar også saken videre politisk.

– Jeg har allerede tatt opp saken med kommunedirektøren og skal ha et nytt møte mandag. Jeg vil be om en ny orientering om saken fra Navs side, noe jeg allerede har gjort i et annet møte, sier Billy Taranger til Dagsavisen.

Han har også tatt initiativ til å skrive en kronikk, sammen med Senterpartiets Simon Sebastian Nordanger og SVs Sahar Madahian.

– Jeg vil be kommunedirektøren om at også Elisabeth Thoresen (leder i AAP-aksjonen, red.anm.) inviteres til å holde et innlegg om saken. Dette har jeg allerede sagt i telefonen til Elisabeth og gitt henne datoen. Kommunedirektøren er ikke negativ til dette, og er en positiv og hjelpsom person, sier Taranger.

Kommunerepresentant i Drammen, Billy Taranger (KrF). (Privat)

– Hva skjer videre nå?

– Spillereglene må følges også i politikken. Vi ber derfor først om en orientering og om vi ikke er fornøyd med orienteringen ber vi om en sak. Da vet vi mer nøyaktig hva vi skal be om og hvordan vi skal formulere et vedtak. Det tar dessverre litt lang tid, men slik er prosedyren vanligvis. Og da er det nettopp slik du sier, først da «kan vi finne ut hva vi politikere kan vedta», sier Taranger.

Nav mener hun bor for dyrt

– Nei, det er ikke greit, svarte Drammen-ordfører Kjell Arne Hermansen (H), på Dagsavisen spørsmål om hva han tenker om at Nav Drammen «råder» noen til å flytte for å fortsatt få sosiale ytelser.

Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (Rødt) synes det er helt hårreisende at Nav Drammen nærmest ber henne forlate byen om hun ikke finner noe rimeligere.

«Mette» er ufør, får Arbeidsavklaringspenger (AAP), og leier en leilighet i Drammen. For å få det til å gå rundt, er «Mette» også avhengig av sosialhjelp. Men Nav mener hun bor for dyrt, og har bedt henne om å flytte, om hun fortsatt skal få sosialhjelp. Ut av kommunen om hun ikke finner noe som tilfredsstiller Navs krav.

– Historien om »Mette» er ikke et engangstilfelle. Jeg har hørt om flere slike tilfeller, har snakket med flere som er i samme situasjon, og jeg snakker ofte med Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen, sier Sahar Madahian.

Nav skal være der for å hjelpe folk. Det er ikke maskiner det er snakk om, det er mennesker. — Sahar Madahian, SV Drammen

– For det første er jeg stolt over de velferdstjenestene vi har i Norge, som er bygget opp over mange år, og som arbeiderbevegelsen har kjempet for. Men jeg opplever at det er et strengt regime i Nav, som prøver å kontrollere folk. Og det er de mest sårbare det går ut over.

De har ofte lite å kjempe med, påpeker Madahian.

– Jeg er ikke imot kontroll, og det er alltid noen som prøver å misbruke systemet. Men Nav må ha kunnskap, og vise respekt for folk som er i sårbare situasjoner. Nav skal være der for å hjelpe folk. Det er ikke maskiner det er snakk om, det er mennesker, sier hun til Dagsavisen.

Skrev kronikk

Sahar Madahian tok opp saken i en kronikk i Drammens Tidende 8. mai.

«Denne saken har gjort sterkt inntrykk på meg, men dessverre er den ikke enestående. Jeg har selv hørt mange lignende historier, der syke, arbeidsledige eller andre i en sårbar livssituasjon føler seg mistenkeliggjort i stedet for møtt med tillit og hjelp. Det handler ikke om enkeltsvikt. Det handler om systemfeil», skrev hun.

Og fortsetter:

«Vi ser konturene av et Nav-system som er bygd mer for kontroll enn omsorg, mer for å sile ut enn å støtte opp. Et system der folk må kjempe seg gjennom lange saksbehandlingstider, tekniske formuleringer, digital frustrasjon og rigide krav – samtidig som de står midt i livskrise, sykdom eller økonomisk desperasjon. Når mennesker i nød blir kasteballer mellom skjemaer, avslag og klageinstanser, har vi feilet som samfunn», fortsatte Sahar Madahian.

«Mettes» historie er en varsellampe. Ikke bare om én kvinne som ble sviktet, men om en utvikling der stadig flere risikerer å stå alene. Det er på tide å snu. Det er på tide å sette mennesket først igjen», avslutter hun kronikken med.

Sahar Madahian representerer SV i kommunestyret i Drammen. (SV )

– Målet mitt med kronikken er å få oppmerksomhet fra mine kolleger i utvalget. For dette er en kjempeviktig sak, og målet mitt er at dette blir en sak som kan behandles, og ikke bare en orienteringssak, sier hun.

Leiligheten «Mette» leier i dag betaler hun 11.900 kroner i måneden for. En leilighet hun leier privat, og hvor oppvarming, TV og internett er inkludert.

– Jeg kan ikke si at det er en dyr husleie når Drammen kommune selv tar opptil 11.000 i måneden for å leie en kommunal bolig, sier Sahar Madahian.

– Jeg skal kjempe hardt for at «Mette» får bli boende i Drammen. Dette er en av hjertesakene mine, de som lever i fattigdom. Vi skal ha plass til alle i Drammen. Ikke bare de som er rike, avslutter SVs Sahar Madahian.

– Får panikkanfall

For «Mette» har helsen blitt verre etter at hun i Dagsavisen fortalte sin historie, og hennes møte med Nav-systemet.

– Da saken sto på trykk følte jeg på en måte en lettelse. Jeg klarte å slappe av, sier hun til Dagsavisen.

En måned etter forrige møte, møter Dagsavisen henne igjen. Hun ønsker å fortelle hvordan livet har utviklet seg i negativ retning.

– Angsten er blitt verre, og jeg har fått flere panikkanfall. Jeg har også blitt henvist til DPS (Distriktspsykiatriske senter) igjen, sier hun, og trekker henvisningen fra fastlegen opp fra vesken.

Da Dagsavisen møtte henne sist, hadde hun nylig fått en praksisplass på et kjøpesenter i Drammen.

– Den plassen har jeg fortsatt. Jeg er der to ganger i uken, og det er blitt min trygghetssone. Der har jeg folk rundt meg, som vet om min situasjon, og som jeg er trygg på. Hadde det ikke vært for praksisplassen, så hadde jeg låst meg inne, sier hun, og kikker ned i bordet.

Mister sosialstøtte

Fortsatt bor hun i leiligheten, hun i utgangspunktet måtte ut av innen utgangen av april. Og hun er hele tiden på utkikk etter noe nytt, som kan tilfredsstille Nav, sier hun.

Fram til april fikk hun sosialstøtte på rundt 1.400 kroner i måneden til livsnødvendig opphold (sosialhjelp). Den støtten har Nav nå stoppet.

– De mener jeg går med overskudd hver måned, noe jeg ikke gjør. Jeg går i minus hver måned. De har forandret meldeplikten fra fire til seks uker. Dermed ser det ut som jeg får mer enn jeg gjør, sukker hun, og viser fram utregningen Nav har gjort.

Siden Nav har tatt bort støtten til livsnødvendig opphold på rundt 1.400 kroner.

«Du har et økonomisk overskudd i perioden. Etter denne vurderingen kan vi ikke se at du har krav på sosialhjelp etter §19 i Sosialloven», skriver Nav i beregningen til «Mette».

Vurderer inntekter og utgifter

Leder av Nav Drammen, Katrine Christiansen, har sett saken om «Mette», og svarer på generelt grunnlag.

– Når en innbygger søker om sosialhjelp, blir inntekter og utgifter vurdert, slik at vedkommende skal sitte igjen med et overskudd på 8.100 kr for enslige og 13.500 kr for ektepar. Satsen er noe mindre for unge hjemmeboende. Dette er summen som innbygger skal klare seg på måneden man søker for. Når ulike inntekter og utgifter i løpet av en måned gjør at sluttsummen er lik eller mer enn nevnte summer, regnes det som et økonomisk overskudd og man vil ikke ha rett på økonomisk sosialhjelp, skriver hun i e-post til Dagsavisen.

Leder av Nav Drammen, Katrine Christiansen. (Nav Drammen)

Hun forklarer «overskuddet slik»:

– De statlige trygdeytelsene, som dagpenger og arbeidsavklaringspenger, utbetales etter at bruker har sendt inn meldekort for 14 dager av gangen. I enkelte måneder kan det derfor bli så mange som tre meldekortperioder. Da vil mottaker få tre utbetalinger som ofte gjør at man vil ha et økonomisk overskudd, og ikke rett til sosialhjelp. Utbetalinger av statlige ytelser og beregninger ut ifra meldekort styres av Nav sentralt. Det er ikke noe det enkelte, lokale Nav-kontor kan påvirke. Jeg har stor forståelse for at flere mindre utbetalinger gjør det krevende å ha oversikt over økonomien og få pengene til å strekke til, sier hun.

– Denne problemstillingen diskuteres også sentralt i Nav, hvor man anerkjenner utfordringen dette bidrar til hos brukerne våre. Eventuelle endringer vil bety større endringer i Nav sine fagsystemer som fanger opp meldekort og genererer utbetalinger til den enkelte bruker. Det jobbes med å finne bedre løsninger på dette. Nav og Nav Drammen jobber hver eneste dag for å utvikle og bedre tjenestene våre. Vi kan alltid bli enda bedre, og setter pris på tilbakemeldinger og dialog med innbyggere. Samtidig har vi et lovverk som gir rammer for at vi skal være en pålitelig forvaltning, avslutter Nav-lederen.

