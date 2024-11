Kaggestad hylles: – En bauta for norsk idrett

Kommentatorprofilen og idrettsorakelet Kaggestad døde lørdag etter lang tids sykdom. Han ble 81 år gammel.

– Vi har mistet en god kollega, venn og en bauta for norsk idrett, sier tidligere proffsyklist og TV 2-kollega Dag Otto Lauritzen til NTB.

Kaggestad og Lauritzen jobbet sammen i over 20 år i kanalen.

– Han var en unik og kunnskapsrik mann med en veldig god fortellerevne, sier Lauritzen.

– Han har betydd mye for satsingen på sykkel, selv om han også har vært idrettsmann selv, forteller han.

Hylles av kulturministeren

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery kaller Kaggestads bidrag til idretten uvurderlig.

– Dette var veldig trist å høre. Kaggestad har vært en stødig og kunnskapsrik formidler av sykkelsporten for flere generasjoner av nordmenn. Hans bidrag til sportsjournalistikken og til norsk og internasjonal idrett er uvurderlig. Jeg sender varme tanker til hans nærmeste, sier Jaffery i en uttalelse til NTB.

Kaggestad ble en del av en folkekjær duo i spann med kommentator Christian Paasche.

– Det er veldig mye jeg kunne sagt om ham, for han var en utrolig bra mann på ekstremt mange områder. Fantastisk humor, og en formidlingsevne som vi aldri har vært borti før, sier Paasche til VG.

– Vond beskjed

– Dette var en veldig vond beskjed å få. Jeg var utrolig glad i Johan. Selv om vi visste at han var alvorlig syk, er det alltid en veldig spesiell beskjed å få, sier TV 2-kollega Marius Skjelbæk til Nettavisen.

Kaggestad var trener for løperen Ingrid Kristiansen, som lenge hadde verdensrekord i maraton.

– For hans del har han ikke hatt det livet han ønsket de siste årene. Dette var vel kanskje noe av det som var best for ham og familien, selv om det er et kapittel som er over, og det er veldig trist. Jeg som har jobbet så tett på ham i mange år, syns det er trist, selvfølgelig. Sånn er livet, men det er alt for tidlig, sier Kristiansen til Dagbladet.