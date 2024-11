Nordås langer ut mot friidrettstopp: – Korrupt ledelse

Overfor NRK kommer Nordås med kraftig kritikk mot Håvard Tjørhom, assisterende sportssjef i Norges Friidrettsforbund.

– Den siste plassen sto mellom Filip (Ingebrigtsen) og (Per) Svela. Når han tar ut en bedre kamerat og kollega foran en som objektivt sett har bevist bedre form … Det er såpass korrupt ledelse at jeg ikke kan akseptere det, sier Nordås.

Han fortalte selv tirsdag at han trekker seg fra EM fordi treningskameraten Svela ble vraket fra det norske laget.

Tjørholm avviser påstanden om at han har tatt ut Ingebrigtsen på bakgrunn av at han er «en bedre kamerat og kollega», og han påpeker at flere er involvert i uttaket. Han sier også at tidligere bråk mellom forbundet og duoen Nordås/Svela ikke har påvirket EM-uttaket.

– Det stemmer ikke. Vi prøver å se videre. Det skal preges ikke av gammelt grums, det skal handle om nåsituasjonen. Det er overhodet ikke sånn.

