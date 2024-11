Håndballjentene med vill snuoperasjon mot Nederland – fra 12-14 til 33-21

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det ble to omganger av helt ulikt format i danske Holstebro. Norge lå under 12-14 til pause for nederlenderne.

Anført av kaptein Henny Reistad ble det et realt løft etter pause. Norge tok føringen 16-15 og så seg ikke tilbake. I løpet av kort tid var ledelsen på seks mål.

Og Thorir Hergeirssons elever stoppet ikke der. Nederlenderne ble til slutt knust med tolv mål.

Stillingen i 2. omgang ble 21-7.

– Det er helt ellevilt, sa TV 2-ekspert Bent Svele.

Norge spilte 27-27 mot Danmark torsdag og møter Romania søndag. Kampene er de siste før EM i Østerrike, Ungarn og Sveits i desember.

Les også: USAs «spåmann»: – Jeg tok feil

Les også: Familiefar sliter økonomisk – hetses: «Dette burde han ha tenkt på før han fikk barn»

Les også: Det finnes ingen kur for Isabella (6)