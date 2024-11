Emilie Haavi gir seg på landslaget

Det melder Norges Fotballforbund i en melding på X.

– Vi takker for den fantastiske innsatsen og alle de fine øyeblikkene, og ønsker henne alt det beste i fremtiden, står det i uttalelsen.

Haavis siste landskamp ble 4-0-seieren over Finland i EM-kvalifiseringen på Ullevaal stadion i april. I alt scoret hun 16 mål for Norge, og det siste målet kom i et 1-3-tap for Kina i mars 2019.

Debuten ble satt i et 1-1-møte med Canada sommeren 2010.

Til daglig spiller Haavi i Roma i italiensk Serie A.

