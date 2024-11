Vålerenga-spiller Olaug Tvedten tatt ut i landslagstroppen for første gang

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Norges Fotballforbund (NFF) offentliggjorde torsdag troppen til dobbeltoppgjøret mot Nord-Irland. Vinneren løser billett til fotball-EM neste sommer.

Tvedten har levert godt for seriemester VIF denne høsten. 24-åringen fra Stord har notert 13 mål og ni målgivende pasninger for klubben som tok et suverent ligagull. Sammen med blant andre Karina Sævik har Tvedten vært en del av Norges mestscorende angrep.

Nå er hun belønnet med landslagsplass for første gang.

– Det har jo vært drømmen min hele livet, sa Tvedten til Aftenposten tidligere denne høsten.

Torsdag kveld tar Vålerenga imot Bayern München i mesterligaen. Kommende søndag spiller blåtrøyene cupfinale mot RBK.

