Hegerberg i Norge-troppen tross lite spilletid: – Er ikke bekymret

Det ble opplyst på en pressekonferanse på Ullevaal stadion torsdag. Foran uttaket var det knyttet usikkerhet rundt hvorvidt Hegerbergs navn ville være med i troppen.

En opptelling NTB har gjort, viser at Hegerberg kun har spilt 128 minutter i løpet av sesongens første tre måneder. 75 av dem har kommet med det norske flagget på brystet.

I sju av tolv Lyon-kamper har 29-åringen glimret med sitt fravær. I de øvrige fem har det blitt fire innhopp på til sammen 53 minutter.

– Siden den forrige samlingen har vi hatt god kommunikasjon med Lyon. Det viktigste er at vi har en god plan som gjør at vi hjelper henne med å bygge seg tilbake i form. Hun er klar for disse to kampene. Planen har fungert godt, og hun trener for fullt, sier Grainger til NTB og fortsetter:

– Jeg er ikke bekymret for spilletiden. Det viktigste er hvordan vi skal få henne tilbake i kampform.

Scoret sist

Hegerberg uteble fra flere av Lyons kamper i sesonginnledningen, før hun 8. oktober fikk et innhopp i Lyons 3-0-seier mot Galatasaray. Den tidligere Gullballen-vinneren var en del av den norske troppen som slo Albania over to kamper i EM-omspillet i oktober.

I bortekampen scoret hun nærmest rett fra benken, før det ble en ny scoring i 9-0-seieren på Ullevaal.

Spissen fikk deretter 13 minutter fra benken i 1-0-seieren mot Paris Saint-Germain. Siden har Hegerberg gått glipp av alle Lyons kamper.

– Vi bruker tid på å sørge for at hun kommer tilbake i form. Vi må sørge for at hun er klar fysisk og mentalt, så vi forhaster oss ikke, sa Lyon-sjef Joe Montemurro på pressekonferansen før onsdagens mesterligakamp mot Roma.

Les også: Usikkerhet rundt Hegerberg før Norges skjebnekamper – så lite har hun spilt

Hegerberg har ikke startet en kamp for Lyon siden 3. mars.

Norge møter Nord-Irland til dobbeltkamp i EM-omspillet. Det første oppgjøret spilles i Larne 29. november, før det er duket for returoppgjør i Oslo 3. desember.

Et nytt ansikt i troppen er Olaug Tvedten. Hun har storspilt og bidro med mange målpoeng på Vålerengas vei mot nok et seriegull.

Les også: Tvedten tatt ut i landslagstroppen for første gang

---

Uttaket:

Målvakter: Cecilie Fiskerstrand (Fiorentina), Aurora Mikalsen (Brann), Selma Panengstuen (Kolbotn).

Backer: Tuva Hansen (Bayern München), Guro Bergsvand (Brighton), Maren Mjelde (Arna-Bjørnar), Marthine Østenstad (Brann), Marit Bratberg Lund (Benfica), Emilie Woldvik (LSK Kvinner), Mathilde Harviken (Rosenborg).

Midtbanespillere: Ingrid Syrstad Engen (Barcelona), Vilde Bøe Risa (Atlético Madrid), Justine Kielland (Wolfsburg), Frida Maanum (Arsenal), Emilie Joramo (Hammarby), Guro Reiten (Chelsea), Olaug Tvedten (Vålerenga).

Angrepsspillere: Karina Sævik (Vålerenga), Caroline Graham Hansen (Barcelona), Celin Bizet Ildhusøy (Manchester United), Cathinka Tandberg (Hammarby), Ada Hegerberg (Lyon).

---