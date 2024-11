Jatta utvist da EM-drømmen brast for U21-laget tross seier

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Innbytterne Joel Mvuka og Marius Broholm scoret hvert sitt mål i de siste ti minuttene da Norge avgjorde returkampen i Stavanger, men sammenlagtseieren var ikke lenger innen rekkevidde.

Casper Terho fyrte inn Finlands ledermål i det 55. minutt etter et smart cornertrekk og la på til 6-1 sammenlagt.

Fire minutter senere mistet Seedy Jatta hodet da Tony Miettinen rev i ham i en duell i forbindelse med et innkast, og da han beveget hodet aggressivt mot finnen, trakk dommeren opp det røde kortet.

Norge fikk en marerittstart i bortekampen med to baklengsmål på de fire første minuttene sist fredag. Kristian Arnstad reduserte, men det siste kvarteret kom tre nye baklengsmål som gjorde veien til EM ytterst trang.

Tross tirsdagens hjemmeseier endte omspillet med 3-6-tap, og Finland kan forberede seg til sluttspill i Slovakia i juni.

God keeper

Et revansjlystent norsk lag innledet forrykende og kom til den første sjansen før det var spilt 30 sekunder. Norge styrte den første omgangen, men finnene forsvarte seg godt og begrenset mulighetene.

I det 12. minutt kranglet lagkaptein Arnstad seg gjennom det finske forsvaret og fyrte løs mot hjørnet, men keeper Lucas Bergström svarte med en strålende enhåndsredning.

Etter vel halvspilt omgang fyrte Jatta løs mot lengste hjørne fra kanten av 16-meteren, men Bergström viste igjen klasse.

– Selvfølgelig er ikke dette godt nok. Vi trenger mål. Vi skal samle kreftene i pausen og komme med vill energi i 2. omgang, sa Arnstad til TV 2 i pausen.

Straffet igjen

Slik ble det likevel ikke, og det var finnene som scoret. I det 55. minutt slo Leo Walta et hjørnespark skrått ut og fikk ballen tilbake. Han dro av Oliver Braude på vei til kortlinja og spilte ut til Terho, som fyrte ballen i mål ved nærmeste stolpe.

Det var Walta og Terho som scoret i åpningsminuttene i Tammerfors fredag, og de straffet Norge igjen.

Joel Mvuka og Sondre Ørjasæter ble byttet inn for å bidra i en norsk spurt, men så kokte det over for Jatta da han fikk svært ufin behandling av Miettinen, og med ti mann var håpet egentlig ute.

Mvuka viste seg fram flere ganger og scoret et fint utligningsmål i det 81. minutt.

To minutter før full tid scoret Broholm vinnermålet som iallfall berget litt av æren for det norske laget.

---

Kampfakta

EM-kvalifisering fotball menn U21 tirsdag, toeromspill 2. kamp i Stavanger:

Norge – Finland 2-1 (0-0), sammenlagt 3-6

SR-Bank Arena

Mål: 0-1 Casper Terho (55). 1-1 Joel Mvuka (81), 2-1 Marius Broholm (88).

Dommer: John Brooks, England.

Gult kort: Naatan Skyttä (50), Tony Miettinen (61), Doni Arifi (82), Finland, Leo Hjelde (50), Sondre Ørjasæter (67), Norge.

Rødt kort: Seedy Jatta (59), Norge.

Lagene:

Norge (4-1-4-1): Sander Tangvik – Oliver Braude (Joel Mvuka fra 58.), Eivind Helland, Leo Hjelde, Fredrik Oppegård – Thelo Aasgaard (Sondre Ørjasæter fra 58.) – Sindre Walle Egeli (Marius Broholm fra 46.), Kristian Arnstad, Isak Hansen-Aarøen, Andreas Schjelderup – Seedy Jatta.

Ubenyttede reserver: Magnus Sjøeng – Robin Østrøm, Brage Skaret, Lasse Nordås, Tobias Guddal, Victor Emanuel Halvorsen.

Finland (4-5-1): Lucas Bergström – Miska Ylitolva (Kalle Wallius fra 90+1.), Ville Koski, Tony Miettinen, Tomas Galvez – Casper Terho (Juho Talvitie fra 69.), Leo Walta, Adam Marhiev (Liam Möller fra 90+1.), Luka Hyryläinen (Doni Arifi fra 80.), Topi Keskinen – Naatan Skyttä (Otso Liimatta fra 69.).

Finland er klar for EM-sluttspillet i Slovakia 11.-28. juni.

---