Disse fordelene har Solbakken og co. i jakten på en VM-billett

Ståle Solbakkens landslag i fotball presterte da det gjaldt og fikk også nødvendig hjelp til å bli gruppevinner i nasjonsligaen og sikre plass på seedingsnivå 2 i VM-trekningen. Belønningen er potensielt vesentlig mindre fryktinngytende motstandere i kvalifiseringen.

Som gruppevinner i nasjonsligaen slipper Norge å spille opprykkskamper i mars og havner derfor mest sannsynlig i en VM-kvalifiseringsgruppe med fem lag.

Det er viktig, for de fire lagene som vinner sine kvartfinaler i mars og skal spille sluttspill i nasjonsligaen i juni, vil alle gå inn i grupper med fire lag og spille alle sine VM-kvalifiseringskamper høsten 2025. Da slipper Norge de fire topplagene i nasjonsligaen.

Rom for hvile

10 av de 12 lagene på øverste seedingsnivå skal spille sluttspill eller opp-/nedrykkskamper i mars og må derfor spille to kamper på alle de fire gjenværende landslagssamlingene dersom de havner i en gruppe med fem lag. Norge vil slippe med én tellende kamp på to av fem samlinger ettersom Solbakkens lag kan spille kvalifisering både i mars, juni, september, oktober og november. Det kan vise seg å være en viktig fordel.

Fredag trekkes kvartfinalene i nasjonsligaen. Da er Spania, Portugal, Frankrike og Tyskland seedet, Italia, Nederland, Kroatia og Danmark useedet. Taperne av de fire kvartfinalene er mer sannsynlige motstandere for Norge enn vinnerne, men om Norge skal møte noen av disse, får Solbakken først i mars vite hvem laget hans faktisk skal spille mot.

England og Sveits er eneste lag på øverste seedingsnivå som ikke er opptatt i mars. Om Norge trekkes i gruppe med en av dem, vil også motstanderen kunne slippe med én kamp på to av fem samlinger.

Etter kvalifiseringen går 12 gruppevinnere rett til VM, mens de 12 toerne går inn i omspill mot de fire beste nasjonsligagruppevinnerne som havner utenfor topp to i sine VM-kvalifiseringsgrupper. Norge blir sjette eller sjuende høyest rangerte gruppevinner (avhengig av resultatene i gruppe B4 tirsdag). Bare om minst fire av Spania, Portugal, Tyskland, Frankrike, England og eventuelt Tyrkia ender utenfor topp to i sine grupper vil Norge gå glipp av en slik ekstrasjanse.

God hjelp

Norge fikk hjelp fra Slovenia til å komme foran Østerrike i nasjonsligaen. Mandag fikk både Østerrike og Norge hjelp fra Kroatia til å sikre gunstigere seeding. Da Kroatia spilte 1-1 mot Portugal, var Østerrike klar i seedingsnivå 1 og Norge i nivå 2.

Portugal var allerede gruppevinner og reiste til Zagreb uten Cristiano Ronaldo, mens Bruno Fernandes og Bernardo Silva var utestengt. Hadde portugiserne vunnet med to mål, ville Skottland (som vant sine to siste kamper etter sene vinnermål) hoppet rett fra nivå 3 til 1 fordi de to første lagene i hver gruppe i A-divisjonen automatisk blir toppseedet. Da ville Østerrike og Norge blitt skjøvet ned til nivå 2 og 3.

Også Danmarks 0-0-kamp i Serbia var del av puslespillet som sikret toppseeding for Østerrike. Hadde Kroatia tapt med to mål mot Portugal, ville Norges siste halmstrå vært at Georgia eller Estland skulle ta poeng borte mot henholdsvis Tsjekkia eller Slovakia tirsdag kveld. I stedet er det Skottland som må håpe på det for eventuelt å klatre inn i seedingsnivå to som siste lag.

Etter mandagens kamper er seedingsnivå klart for alle lag unntatt Slovakia, Skottland og Tsjekkia.

---

Seedingen

Slik er seedingsnivåene:

Nivå 1: Frankrike, Spania, England, Portugal, Nederland, Belgia, Italia, Tyskland, Kroatia, Sveits, Danmark, Østerrike.

Nivå 2: Ukraina, Tyrkia, Sverige, Wales, Ungarn, Serbia, Polen, Hellas, Romania, Norge (sikre), samt to av Slovakia, Skottland, Tsjekkia.

Nivå 3: En av Tsjekkia, Skottland, Slovakia, samt Slovenia, Irland, Albania, Nord-Makedonia, Georgia, Finland, Island, Nord-Irland, Israel, Bosnia-Hercegovina, Montenegro.

Nivå 4: Bulgaria, Luxembourg, Belarus, Kosovo, Armenia, Kasakhstan, Aserbajdsjan, Estland, Kypros, Færøyene, Latvia, Litauen.

Nivå 5: Moldova, Malta, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein, San Marino.

Kilde for rankinginformasjon: Football Meets Data.

