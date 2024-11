Kjempekrise for U21-landslaget i EM-jakten: – Det rakner fullstendig

Vertene fikk en kjempestart i Tammerfors og ledet 2-0 etter bare fire minutter. Det norske laget så forfjamset ut da finnene jublet for mål nummer to.

I etterkant var Norge det beste laget og reduserte ved Kristian Arnstad. Lenge presset Norge for utligning, men i stedet fikk finnene med seg en firemålsledelse fra hjemmekampen. De scoret tre mål på fem minutter på tampen.

– Det rakner fullstendig for Norge. Vi kaster mer eller mindre EM-billetten i toalettet, utbrøt TV 2-kommentator Haakon Thon etter 1-5-scoringen.

Returen spilles i Stavanger førstkommende tirsdag. Sammenlagtvinneren booker plass i neste års EM, som arrangeres i Slovenia i juni.

Norge tok i 1998 bronse i U21-EM. Siden den gang har det bare blitt to deltakelser (2013 og 2023). Finland har på sin side bare deltatt én gang. I 2009 ble det exit i puljespillet.

Det ble en skikkelig marerittstart i fredagens kamp da Leo Walta sendte vertene i føringen etter bare ett minutts spill. Waltas skudd traff navnebror Leo Hjeldes fot og satte keeper Sander Tangvik helt ut.

Bare minuttet senere ga Norge bort ballen på egen banehalvdel. Finnene spilte seg deretter raskt fram til mål, der Casper Terho tuppet ballen i lengste hjørne.

Norge fikk ristet av seg sjokkstarten og kom til flere sjanser. Like før pause reduserte kaptein Arnstad. Fra om lag 17 meter presset han ballen i hjørnet på flott vis.

Etter at Norge hadde presset vertene lenge, raknet det totalt med ti minutter igjen. Da sørget Juho Talvitie, Naatan Skyttä og Tomas Galvez for at resultatet ble svært stygt for Norge.

Les også: Nusa-magi som bestilt løftet Norge til viktig borteseier mot Slovenia

Les også: Veien videre for A-landslaget: dette er mulige motstandere i opprykkskamper

---

Kampfakta

EM-kvalifisering fotball menn U21, toeromspill 1. kamp:

Finland – Norge 5-1 (2-1)

Spilt i Tammerfors.

Mål: 1-0 Leo Walta (2), 2-0 Casper Terho (4), 2-1 Kristian Arnstad (43), 3-1 Juho Talvitie (79), 4-1 Naatan Skyttä (82), 5-1 Tomas Galvez (85).

Dommer: Alessandro Dudic, Sveits.

Gult kort: Leo Walta, Casper Terho, Doni Arifi, Finland, Leo Hjelde, Fredrik Oppegård, Norge.

Lagene:

Finland (4-4-2): Lucas Bergström – Kalle Wallius (Miska Ylitolva fra 60.), Ville Koski, Tony Miettinen (Rony Jansson fra 83.), Tomas Galvez – Casper Terho, Leo Walta, Luka Hyryläinen (Doni Arifi fra 59.), Topi Keskinen (Juho Talvitie fra 73.) – Otso Liimatta (Liam Möller fra 83.), Naatan Skyttä.

Norge (3-4-2-1): Sander Tangvik – Eivind Helland, Brage Skaret (Tobias Guddal fra 82.), Leo Hjelde – Joel Mvuka, Thelo Aasgaard, Kristian Arnstad, Fredrik Oppegård – Sindre Walle Egeli (Sondre Ørjasæter fra 83.), Andreas Schjelderup – Lasse Nordås.

---