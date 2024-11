Haag-dobbel da Vålerenga snudde til storseier mot Lørenskog

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I tillegg til de to scoringene fra Villiam Haag, scoret Kalle Ekelund, Mathis Olimb og Mikkel Christiansen målene da Vålerenga slo Lørenskog 5-1.

Storhamar er fem poeng foran Vålerenga og Frisk Asker, mens Stavanger falt ut av topp tre og er ytterligere poenget bak. Storhamar har spilt to og Vålerenga en kamp færre enn de to andre i tetkvartetten. VIF møter nå Narvik på torsdag, før det blir et nytt møte med Storhamar på Hamar lørdag.

Anton Björkman og Felix Girard ga Frisk ledelsen to ganger i første periode, på hver sin side av Nick Dineens utligning. Flere tellende mål ble det ikke i kampen.

Dan Kissel trodde han utlignet 6.25 minutter før slutt. Han presset Frisk-keeper Mitchell Gillam, som forlot målet for å klarere. Gillam prøvde å vippe pucken til en lagkamerat, men Kissel løftet kølla og stoppet den før han befordret den i tomt bur.

Dommerne annullerte for høy kølle, noe TV 2s kommentatorer Haakon Thon og Henrik Reisvang stilte seg tvilende til.

– Den er tvilsom, men den er ikke mulig å se om igjen på video. De slipper unna med det, var dommen.

Les også: VIFs overtallskonge etter nok et Storhamar-tap: – Vi må ikke få panikk (+)

12 strake

Serieleder Storhamar tok sin 12. strake seier i serien med 6-0 over tabelljumbo Comet Halden. Gjestene holdt nullen i første periode, men så scoret Håvard Salsten det første av sine to mål, og etter hvert rant målene inn.

Salsten endte med to mål og to assist. Trym Gran trengte bare å redde 12 Comet-skudd for å holde nullen.

Narvik på 8.-plass skaffet seg to poengs luke til Stjernen på plassen bak ved å vinne 3-2 over Sparta etter forlengning. Oskar Matushkin scoret vinnermålet etter 43 sekunders spill i sudden death. Narvik vant selv om Sparta vant skuddstatistikken klart.

Stjernen reduserte to ganger i siste periode mot Lillehammer, men hjemmelagets tre tidlige mål holdt til seier.

Les også: Vålerenga nedkjempet i sesongens første klassiker på Jordal

Les også: Vålerenga-kjempen Svendsen utestengt i fire kamper: – Latterlig