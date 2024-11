VIFs overtallskonge etter nok et Storhamar-tap: – Vi må ikke få panikk

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Nok en gang gikk Vålerenga tapende ut av en duell med Storhamar, og både trener Fredrik Andersson og målscorer Mikkel Christiansen peker på nettopp det ordet som forklaring på hvorfor de tapte. Duellspillet og effektivitet.

– Det er to ting som avgjør kampen i dag. Det ene er duellspillet, der vi taper kampen om de løse puckene og én mot én-duellene over hele banen. Storhamar er sterkere enn oss der og får tak i andrepuckene som gjør at de kommer seg til mange flere sjanser. De er også mer effektive enn oss, selv om vi har flere skudd enn dem, og da blir det tap, forklarer Andersson til Dagsavisen.

«Besviken» Andersson

Han er også «besviken» på hvordan laget hans håndterer den siste halvdelen av kampen, etter at Vålerenga først kommer tilbake og tar ledelsen 2-1 i midtperioden.

– Den første halvdelen er bra. Da er vi der vi skal være, og det er en jevn hockeykamp. I den andre halvdelen av kampen er Storhamar mye sterkere enn oss. Vi kan ikke slippe inn to mål på så kort tid som vi gjør på slutten av midtperioden. Der må vi rett og slett gjøre det bedre. Så har de også noen skudd de slenger fra blålinjen som går inn og det har ikke vi, så det er klart at marginene bikker ikke vår vei heller, sier svensken og fortsetter:

– Uansett klarer vi ikke å utnytte det at det faktisk er vi som har supporterne på vår side, og det er vi som har momentum i kampen da vi tar ledelsen. Hvorfor det blir sånn har jeg ikke noen gode svar på nå, da alt lå til rette for oss. Vi spiller med fantastisk publikum i ryggen, og inviterte til fest foran et fullsatt Jordal. Dessverre klarte vi ikke å håndtere anledningen i dag, sier Andersson.

Vålerengas trener Fredrik Andersson er skuffet over måten laget hans håndterte den siste halvdelen av kampen på, etter at de snudde til ledelse midtveis. (Terje Pedersen/NTB)

Også målscorer Mikkel Christiansen er skuffet over måten de gir fra seg overtaket i kampen på.

– Jeg føler ikke at vi klarer å utnytte det momentet vi skaffer oss, og at vi mister det for lett. Vi må klare å ri av det Storhamar kommer med og holde på den ledelsen lengre. Samtidig er det bedre å få et tap som det her nå enn mot slutten av sesongen. Det gjør at vi har god tid å lære på, slik at det ikke er noe vits å få panikk og endevende alt, men vi må lære av det her og finne måter å vinne disse kampene på, sier han.

Overtallskongen Christiansen

For Christiansen ble det nok en scoring i overtall, som gjør at han nå har sju mål i overtall og ni mål totalt. Det gjør han til ligaens overtallskonge så langt, som er en fattig trøst etter et sånt tap.

– Det er ålreit uttelling det, så det er alltid gøy å score. Jeg skal ikke lyve og si at jeg ikke synes det er kult, da grunnspillet mitt ikke er å produsere poeng. Så det er gøy å vise at jeg har offensive kvaliteter også, men etter en sånn kamp er det ingen stor trøst. Når kampen vipper er vi ikke gode nok i powerplay heller, så det må vi også lære av, sier Christiansen.

Der VIF i fjor slet med overtallsspillet er laget klart best i ligaen denne sesongen. Til gjengjeld sliter VIF mer med å score i fem mot fem i årets sesong.

– Nå skyter vi mye mer i overtallet, og det kommer fra flere spillere enn før, slik at vi alltid har gode alternativer i overtallene våre. Det gjør at det blir vanskeligere å lese, så det at Mikkel har scoret sju mål allerede i powerplay er fantastisk. Så må vi jobbe mer med å få satt opp han med det skuddet hans også i fem mot fem-spillet, sier Andersson og fortsetter:

– I fem mot fem-spillet kaster vi kanskje ikke nok pucker inn på mål og tar opp posisjoner i målgården for å krige inn scoringer. Vi må få satt alt i system, så skal det bli bra, men vi har fortsatt en del å jobbe med.

Skal slå tilbake på Hamar

Nå blir det bortekamp mot Lørenskog på tirsdag, før det blir en ny uke som avslutter med Narvik hjemme torsdag og Storhamar på lørdagen. Denne gangen på Hamar, der Vålerenga er sugne på å slå tilbake.

– Vi har sagt at vi ønsker å vinne ligaen i år, og da må vi vise at vi også kan slå Storhamar. Både her hjemme, men spesielt på Storhamar. Vi kan ikke gå rundt og snakke om noe kompleks, da vi mener at vi spiller for spiller har et like bra lag som dem, og derfor reiser vi til Hamar med tro på seier, sier Andersson.

Christiansen mener at både Vålerenga og Storhamar går inn i en viktig uke, med tanke på at lagene møtes igjen såpass kjapt.

– Det er klart at det er viktig å vinne disse kampene mot de beste lagene, men jeg har fortsatt ståltrua på det laget her. Vi må finne flere måter å vinne kamper på, og hvis vi ikke klarer det har vi ingen mulighet til å slå de beste lagene til slutt, men det har jeg veldig stor tro på at vi kan. Det er fortsatt tidlig i sesongen, og veldig mye hockey igjen som skal spilles, avslutter Christiansen.

---

Kampfakta

Eliteserien ishockey, runde 17

Vålerenga – Storhamar 2-5 (1-1, 1-2, 0-2)

Jordal Amfi, 5486 tilskuere (utsolgt)

Mål:

1. periode: 0-1 (10.06.) Austin Cangelosi (Martinsen), 1-1 (11.20) Tim McGauley (Partanen, Bonsaksen).

2. periode: 2-1 (29.38) Mikkel Christiansen (McGauley, Lepaus), 2-2 (33.57) Martin Rønnild (Salsten, Hurrød). 2-3 (39.17) Adrian Saxrud Danielsen (Hjelm, Martinsen).

3. periode: 2-4 (49.07) Sverre Rønningen (Martinsen, Cangelosi). 2-5 (57.51) Cole Schneider (uassistert).

Skudd: 34-32 (16-12, 11-9, 7-11)

Utvisninger: Vålerenga 7x2 min, 1x10 min. Storhamar 6x2 min.

Dommere: Jørn Mccall Ekeberg & Roy Stian Hansen

Vålerengas rekker:

Keeper: Tobias Breivold (Arnkværn)

1. rekke: Alexander Bonsaksen, Tommi Taimi, Villiam Haag, Mathis Olimb, Teemu Lepaus.

2. rekke: Daniel Rokseth, Gabriel Koch, Mika Partanen, Tim McGauley, Jørgen Karterud.

3. rekke: Kalle Ekelund, Linus Rosdahl, Sebastian Johansen, Pontus Finstad, Martin Røymark.

4. rekke: Herman Mowe, Didrik Nøkleby Svendsen, Stian Kaltrud Nystuen, Mikkel Christiansen, Magnus Brekke Henriksen.

---