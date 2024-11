Vålerenga nedkjempet i sesongens første klassiker på Jordal

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Endelig var dagen kommet for sesongens første oppgjør mellom Vålerenga og Storhamar på Jordal, en kamp som har vært utsolgt i halvannen uke allerede. Det er ny rekord for VIF, som følger fint med publikumsrekordene de har satt i begge de to siste sesongene. Storhamar vant sesongens første oppgjør, slik de også vant finaleserien mellom lagene forrige sesong, og foran et fullsatt Jordal gikk Storhamar nok en gang seirende ut av en duell med Vålerenga.

Vålerengas hjemvendte sønn, Mika Partanen, kunne scoret etter bare noen sekunder av kampen, men pucken spratt ikke han og VIFs vei. I stedet var det gjestene fra Hamar som fikk to minutter i overtall da Tim McGauley fikk kampens første utvisningen etter minuttet spilt, men VIF rodde undertallet i land.

Det var ti hektiske åpningsminutter, med sjanser begge veier og enorm stemning. Både Alexander Bonsaksen og Mathis Olimb hadde gode skuddforsøk for Vålerenga, mens Austin Cangelosi var alene med Tobias Breivold, som reddet. Det gjorde han ikke seks sekunder etter de ti minuttene var passert.

Vålerenga svarte umiddelbart

Tidligere Vålerenga-spiller Andreas Martinsen vant en duell bak mål, og fikk slått pucken inn foran kassa. Der gikk Cangelosi seirende ut av sin duell og kom seg først på pucken. Litt i ubalanse fikk han vippet den opp i nettaket, og dermed tok Storhamar ledelsen. Som de ikke holdt mer enn halvannet minutt.

Da satt Vålerengas utligning etter at Alexander Bonsaksen gjorde en god innsats ute ved vantet. Bonsa fikk pucken videre til Mika Partanen, som løste skudd. Det ble reddet av Markus Stensrud, men Tim McGauley plukket opp returen, gikk forbi keeper og satte pucken inn i de åpne nettmaskene.

Et par minutter senere dunket Tommi Taimi pucken i tverrliggeren etter at VIF vant en dropp i offensiv sone, men etter vi fikk ganske mange minutters pause for å få vekk blod fra isen etter en kollisjon dabbet det litt av de siste seks-sju minuttene av perioden. Storhamar avsluttet perioden i overtall, som ga Martin Rønnild en utrolig sjanse til å gi gjestene ledelsen, men Breivold reddet og sendte lagene til pause på 1-1.

Vålerengas Tim McGauley feirer utligningsmålet i den første perioden med lagkompisene (Terje Pedersen/NTB)

Overtall ga ny VIF-scoring

Storhamar startet midtperioden i overtall, uten at de fikk utnyttet det. Gjestene fikk imidlertid periodens første store mulighet, da Cole Schneider plutselig fikk stå helt alene i målgården, men på utrolig vis klarte Tobias Breivold å komme seg over og gjøre seg såpass stor at Schneider ikke fikk satt pucken i mål.

Vålerenga har vært overlegent best i ligaen når det kommer til mål i overtall denne sesongen, med nesten 42 prosent. På det første forsøket mot Storhamar kom det 24 målet i overtall for sesongen, og det var Mikkel Christiansen som fikk smelt pucken i nettet etter vedvarende Vålerenga-trøkk.

VIF fikk en ny mulighet i overtall like etter, men da fungerte det ikke like bra. Det gjorde det heller ikke da Storhamar utlignet, etter at Storhamar fikk presset Vålerenga tilbake mot eget mål over en lengre periode. Til slutt var det Håvard Salsten som fant Martin Rønnild inne foran mål, og Storhamar-spilleren fikk på en litt merkelig måte kastet seg inn mot pasningen og sendt den ned i det lengste hjørnet.

Storhamar snudde til ledelse

Da perioden så ut til ebbe ut med 2-2 dukket Adrian Saxrud Danielsen opp, og ville ha det annerledes. Storhamar vant en duell ute ved vantet og fikk spilt den inn til Saxrud Danielsen som skjøt fra like innenfor blålinja. Skuddet suste inn helt oppe i bøylen ved krysset, slik at Storhamar gikk til pause med ledelsen.

Gjestene var farligst frempå også i starten av den tredje perioden, og hadde to gigantiske muligheter til å øke ledelsen de første fem minuttene som begge ble skuslet vekk. Det gjorde også Vålerenga med et forsøk i overtall, før Storhamar økte ledelsen med ti minutter igjen å spille.

Storhamar brøt VIF høyt og spilte pucken gjennom midtsonen og opp til Sverre Rønningen. Han klarte ikke å områ seg og falt, til stor latter fra rundt 5000 VIF-supportere, men fikk kølla på pucken slik at Andreas Martinsen fikk plukket den opp. Han ventet ut VIF-forsvaret og spilte den tilbake til Rønningen som dunket inn Storhamars fjerde mål og fikk sin revansj ved å stilne Jordal Amfi.

Storhamar vant klart

Vålerenga presset på for et reduseringsmål, og trykket Storhamar bakover mot eget mål i perioder, men etter hvert som tiden gikk ble det mindre og mindre sannsynlig med et comeback. Det kom heller aldri, selv om VIF tok ut keeper Breivold. I stedet kunne Cole Schneider skøyte inn 2-5, da Alexander Bonsaksen mistet pucken på midtsonen.

Storhamar skjøt også en gang til i tverrliggeren, før det ble ordentlig ampert de siste minuttene da kampen i praksis var avgjort. Det førte til at Didrik Nøkleby Svendsen fikk seg en tidlig dusj.

VIFs neste kamp nå er borte mot Lørenskog tirsdag, før nok et oppgjør mot Narvik venter hjemme kommende torsdag. Uka avsluttes med et nytt oppgjør mot Storhamar, denne gang på Hamar.

Kampfakta

Eliteserien ishockey, runde 17

Vålerenga – Storhamar 2-5 (1-1, 1-2, 0-2)

Jordal Amfi, 5486 tilskuere (utsolgt)

Mål:

1. periode: 0-1 (10.06.) Austin Cangelosi (Martinsen), 1-1 (11.20) Tim McGauley (Partanen, Bonsaksen).

2. periode: 2-1 (29.38) Mikkel Christiansen (McGauley, Lepaus), 2-2 (33.57) Martin Rønnild (Salsten, Hurrød). 2-3 (39.17) Adrian Saxrud Danielsen (Hjelm, Martinsen).

3. periode: 2-4 (49.07) Sverre Rønningen (Martinsen, Cangelosi). 2-5 (57.51) Cole Schneider (uassistert).

Skudd: 34-32 (16-12, 11-9, 7-11)

Utvisninger: Vålerenga 7x2 min, 1x10 min. Storhamar 6x2 min.

Dommere: Jørn Mccall Ekeberg & Roy Stian Hansen

Vålerengas rekker:

Keeper: Tobias Breivold (Arnkværn)

1. rekke: Alexander Bonsaksen, Tommi Taimi, Villiam Haag, Mathis Olimb, Teemu Lepaus.

2. rekke: Daniel Rokseth, Gabriel Koch, Mika Partanen, Tim McGauley, Jørgen Karterud.

3. rekke: Kalle Ekelund, Linus Rosdahl, Sebastian Johansen, Pontus Finstad, Martin Røymark.

4. rekke: Herman Mowe, Didrik Nøkleby Svendsen, Stian Kaltrud Nystuen, Mikkel Christiansen, Magnus Brekke Henriksen.

