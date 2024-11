Strømsheim rykket til seier på Sjusjøen – ny skuffelse for Thingnes Bø

Avgjørelsen falt da Strømsheim rykket og fikk en stor luke på Vetle Sjåstad Christiansen. Begge fikk sin eneste bom i rennet på siste skyting.

Seiersmarginen ble 25,5 sekunder. Johan-Olav Botn tok den siste pallplassen etter å ha skutt seg ut av seierskampen da løperne var på standplass for siste gang.

Lørdag vant Christiansen sprinten foran rekruttløperne Vebjørn Sørum og Martin Uldal.

Det ble tidlig klart at Thingnes Bø kom til å få et tøft renn. Stryningen åpnet med to bom på første skyting, og det ble to nye strafferunder da han inntok standplass for andre gang.

– Han gjorde som mange andre og skjøt ut til høyre. En skjev serie, sa landslagssjef Per-Arne Botnan til NRK om Thingnes Bøs åpningsserie.

Den seiersvante 31-åringen stoppet på fem bom og ble nummer 17. Dagen før skuffet han med en 10.-plass.

Verdenscupen starter om snaut to uker og går i finske Kontiolahti. En plass på herrelaget er ledig, men landslagsledelsen får et tøft uttak. Botn la inn en god søknad med søndagens prestasjon, men Sørum og Uldal gjorde det samme med lørdagens pallplasser.

Så skal det sies at Sørum bommet hele ni ganger på fellesstarten, mens Uldal måtte ut i fem strafferunder. Hvordan det slår ut når troppen tas ut, får vi snart svaret på.

