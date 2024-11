Lørdagens direkte TV-sport: Her kommer vinteren

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

05.45: Motorsport, Supercars Championship, Vailo Adelaide 500. (Vsport3)

08.00: Golf, DP World Tour Championship, tredje dag. (Vsport Golf)

09.30: Skiskyting, sesongstart på Sjusjøen, sprint: 7,5 km kvinner. (NRK1)

10.00: Motorsport, MotoGP, fri trening foran Barcelona Grand Prix. (Vsport3)

10.00: Alpint, verdenscup kvinner i Levi, Finland: Slalåm, 1. omgang. (TV3)

10.15: Triathlon, T100 World Championship for kvinner. Finale fra Dubai i De forente arabiske emirater. (Eurosport N)

12.00: Skiskyting, Sesongstart på Sjusjøen, sprint: 10 km menn. (NRK1)

Les også: Tandrevold har lært av VM-marerittet: – Skapte et problemorientert miljø

12.45: Motorsport, MotoGP, kvalifisering til Barcelona Grand Prix. (Vsport3)

13.00: Fotball, Toppserien kvinner (27. og siste serierunde): Vålerenga – LSK Kvinner fra Intility Arena. Her avsluttes seriespillet. Vålerenga er for lengst seriemestere, mens et kriserammet LSK på imponerende vis har levert sportslig og kjemper om bronsemedaljen. (TV2 Sport1)

13.00: Fotball, Toppserien kvinner: Brann – Arna-Bjørnar fra Brann stadion. Brann er like klar sølvvinner som VIF er vinner. Arna-Bjørnar rykker ned til 1. divisjon. (NRK2, NRK1 fra 14.00)

13.00: Alpint, verdenscup kvinner i Levi, Finland: Slalåm, 2. omgang. (TV3)

Les også: Lindsey Vonn åpner opp om comeback-planene – sikter mot verdenscupen

13.30: Fotball, engelsk League One menn (16. runde): Exeter City – Lincoln fra St James Park. (Vsport1)

13.45: Motorsport, Moto2, kvalifisering til Barcelona Grand Prix. (Vsport3)

14.00: Fotball, tysk Bundesliga kvinner (10. runde): Wolfsburg – Turbine Potsdam fra AOK Stadion. Hjemmelaget er serieleder. (Vsport+)

14.45: Motorsport, MotoGP, sprintrace i Barcelona Grand Prix. (Vsport3)

14.45: Fotball, engelsk superliga kvinner (8. runde): Tottenham – Arsenal fra Tottenham Hotspur Stadium. (Vsport2)

15.00: Motorsport, UCI Cyclo-cross, terrengsykling menn fra Merksplas i Belgia. (Eurosport N)

17.10: Fotball, tysk Bundesliga kvinner (10. runde): Hoffenheim – Eintracht Frankfurt fra Dietmar Hopp-stadion. (Vsport+)

17.30: Golf, Bermuda Championship (6,9 mill. dollar) PGA-turnering menn i Southampton, Bermuda. (Eurosport N)

18.00: Fotball, Nasjonsligaen menn (5. runde): B-divisjonen, gruppe 4: Tyrkia – Wales fra RHG Enertürk Enerji stadion i Kayseri. (TV2 Sport Premium)

18.30: Fotball, engelsk superliga kvinner (8. runde): Chelsea – Manchester City fra Stamford Bridge. Toppkamp fra London der hjemmelaget og Guro Reiten kan overta serieledelsen til gjestene. (Vsport2)

18.30: Ishockey, Eliteserien menn (17. runde): Vålerenga – Storhamar fra Jordal amfi. Prestisjeoppgjør nummer en i norsk hockey for tiden, denne gang på et utsolgt Jordal. Storhamar topper tabellen to poeng foran VIF og gjestene har også en kamp mindre spilt. Vifs Villiam Haag (bildet) feirer 2-0 målet i kampen mot Narvik torsdag.(TV2 Sport2)

Les også: Partanen scoret i VIF-comebacket – sliteseier for Storhamar

19.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: Boston Bruins – St. Louis Blues fra TD Garden. (Vsport1)

20.00: Darts, Grand Slam of Darts, åttende dag. (Vsport+)

20.00: Golf, LPGA-turnering kvinner (3,25 mill. dollar) i Belleair, Florida med Celine Borge i feltet. (Vsport Golf)

20.45: Fotball, Nasjonsligaen menn (5. runde): A-divisjonen, gruppe 3: Nederland – Ungarn fra Johan Cruijff ArenA i Amsterdam. (TV2 Sport1)

20.45: Fotball, Nasjonsligaen menn (5. runde): C-divisjonen, gruppe 1: Sverige – Slovakia fra Strawberry Arena i Solna. (TV2 Sport Premium)

21.00: Fotball, fransk 1. divisjon kvinner (8. runde): Lyon – Saint-Étienne. (Vsport2)

21.15: Tennis, ATP-sluttspillet menn (hardcourt innendørs) i Torino, Italia, semifinaler: Single. Double. (TV2 Sport2)

22.00: Ishockey, NHL: Seattle Kraken – New York Islanders fra Climate Pledge Arena. (Vsport1)

01.00: Ishockey, NHL: Tampa Bay Lightning – New Jersey Devils fra Amalie Arena. (Vsport2)

02.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild – Dallas Stars fra Xcel Energy Arena. (Vsport1)

04.00: Ishockey, NHL: Vancouver Canucks – Chicago Blackhawks fra Rogers Arena. (Vsport2)

Les også: Mats Zuccarello måtte opereres – spiller ikke flere kamper før jul