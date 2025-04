Justisministeren lover å ikke reversere gjenåpning av politistasjoner

– Noen har jo vært redd for at jeg skal ta dem vekk, og det skal jeg aldeles ikke, sier Aas-Hansen til Nationen.

Hun forsikrer at de gjenåpnede politistasjonene ligger inne i budsjettet også for 2025 og at det ikke er noen planer om å fjerne bevilgningene. Samtidig understreker justisministeren at hun vil legge stor vekt på faglige råd og anbefalinger.

Aas-Hansen fastslår også at hun vil la dagens domstolsstruktur stå. Regjeringen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet fikk kritikk fra fagmiljøet da de gjenopprettet fem tingretter som ble lagt ned av Solberg-regjeringen under den såkalte domstolsreformen.

Justisministeren sier at hun har fått beskjed av domstolene om at de nå ønsker stabilitet.

– De vil ha ro, og så forholder vi oss til det. Vi konsentrerer oss om å få dette godt på plass, og gjør den jobben som vi skal med høy kvalitet og stor entusiasme, avslutter justisministeren.