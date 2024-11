Lindsey Vonn åpner opp om comeback-planene – sikter mot verdenscupen

Vonn opplyser at hun skal slutte seg til det amerikanske alpinlaget i Copper Mountain i Colorado som har samling lørdag. Der skal 40-åringen jobbe mest med super-G- og utfordisiplinen.

– Målet mitt er å nyte dette, og forhåpentligvis tar dette meg til verdenscupen. Jeg ville ikke startet på det amerikanske landslaget om jeg ikke hadde planer, sier Vonn i et intervju med storavisen.

– Selvfølgelig ville jeg ikke gjort dette hvis jeg ikke håpet på å kjøre. Jeg har ambisjoner. Jeg elsker å kjøre fort. Hvor fort kan jeg klare? Det vet jeg ikke, sier hun også.

Vonn står med 82 verdenscupseire og har bare Mikaela Shiffrin (91) foran seg på lista over tidenes mestvinnende alpinister.

Stor operasjon

I intervjuet med New York Times utelukker hun heller ikke deltakelse i OL i 2026, som holdes i italienske Cortina. Der vant hun tolv verdenscuprenn mellom 2008 og 2018.

– Jeg har alltid kost meg i Cortina, og jeg har hatt mye suksess i Cortina. Jeg vet ikke hva de neste månedene og året byr på, så jeg kan ikke si nå om det er en mulighet.

Tidligere i år var Vonn gjennom en stor kneoperasjon. Hun fikk da operert inn et kunstig kne. Flere har tatt til orde for at et comeback vil være ekstremt vanskelig for amerikaneren.

Den tidligere alpinisten Felix Neureuther kommenterte ryktene om det mulige comebacket tidligere i høst.

– Da jeg først hørte ryktet om Lindseys comeback for tre dager siden, kunne jeg ikke forestille meg at man kunne kjøre veldig fort på ski med et kunstig knelegg. Men når jeg ser det litt på avstand: Hvis noen kan klare det som virker umulig, er Lindsey Vonn den eneste, sa Neureuther, ifølge Blick.

Flere kjente fjes tilbake

Dette er året for comeback i alpinsporten. I år har også veteranen Marcel Hirscher kommet tilbake i verdenscupsirkuset. I tillegg er Lucas Braathen tilbake etter et års opphold, denne gangen for Brasil.

Den firedobbelte sammenlagtvinneren i verdenscupen ga seg med konkurranser i februar 2019 og forklarte da at kroppen hennes var «ødelagt mer enn det er mulig å fikse».

Vonn ble observert på trening i New Zealand tidligere år. For en tid tilbake var hun i østerrikske Sölden. Det har gitt næring til spekulasjoner om et comeback.

Vonn har norsk mor fra Laudal i Vest-Agder. Faren heter Alan Kildow. Etternavnet Vonn har hun fra et tidligere ekteskap med alpinisten Thomas Vonn.

