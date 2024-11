Partanen scoret i VIF-comebacket – sliteseier for Storhamar

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Etter at Lørenskog to ganger hadde slått tilbake etter Storhamar-scoring, ble Austin Cangelosi matchvinner med tolv minutter igjen av siste periode. Martin Rønnild og Håvard Salsten nettet også for vertene.

Vålerenga slet lenge med å få hull på Narvik, men to minutter ut i tredje periode løsnet det. Partanen, som onsdag re-signerte for Vålerenga etter en lang skadeperiode, dyttet pucken i mål. Sist sesong ble det 59 poeng på 45 kamper for Partanen, som har kontrakt ut inneværende sesong.

Deretter la Villiam Haag på til 2-0. Han er VIFs beste poengplukker hittil denne sesongen. Narvik har tapt seks strake kamper og har Stavanger Oilers på borteis i neste kamp.

Lørdag skal Vålerenga og Storhamar møtes til storkamp i Oslo. Det er meldt utsolgt på tribunene til det oppgjøret. Storhamar leder serien to poeng foran VIF, men Hamar-laget har én kamp mindre spilt.

Sparta tok tidlig kontroll på kampen mot Lillehammer og vant til slutt 8-2. Vegard Faret, Filip Lalande og Jussi Tammela noterte seg alle for tre målpoeng i triumfen.

Tabelljumbo Stjernen fikk det tøft borte mot Frisk Asker og tapte 0-5. Tobias Lindström ble der toneangivende med tre målgivende pasninger.

