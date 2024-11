Tandrevold har lært av VM-marerittet: – Skapte et problemorientert miljø

NTB møter en av verdens beste kvinnelige skiskyttere forrige sesong på Sjusjøen foran helgens nasjonale åpningsrenn. I praten kikker hun blant tilbake på en sesong som ble en formidabel berg-og-dalbane.

Tandrevold var med i kampen om verdenscupen sammenlagt nærmest til siste stund etter bunnsolide resultater gjennom mesteparten av vinteren. Unntaket var VM i Tsjekkia.

Der gikk det aller meste galt. På spørsmål om hvordan hun seg tilbake på marerittdagene i Nove Mesto, svarer Tandrevold:

– Jeg ser ikke så mye tilbake på det.

– Hva lærte du?

– Det var veldig vanskelig å begynne hver konkurranse med blanke ark. Det var mye fokus på hva som hadde skjedd dagen før og hvilke problemer jeg hadde. Det ble mye problemløsning i stedet for å fokusere på det jeg kan, sier Tandrevold – og fortsetter:

– Jeg følte jeg selv og alle rundt skapte et veldig negativt problemorientert miljø for min del, og det slet jeg med å komme ut av. Det må man klare i et VM der det er ny konkurranse annenhver dag. Det er noen jeg kan lære av.

Krystallkula glapp

Fossum-løperen ble henholdsvis nummer 25, 34 og 27 på de tre første individuelle konkurransene. På stafetten ble det i tillegg tre strafferunder som ankerkvinne, og i tillegg skjøt hun Norge ut av gullkampen på parstafetten i tospann med Johannes Thingnes Bø.

10.-plassen på den avsluttende fellesstarten ble et magert plaster på såret.

Underveis kritiserte Thingnes Bø norsk presse for å være for harde med lagvenninnen og anbefalte Tandrevold å kutte ut mediene i mesterskap.

På spørsmål om Tandrevold har vurdert det rådet, svarer hun nå:

– Jeg føler ofte at det å stille opp for pressen er en del av jobben, og at man skal gjøre det i opp- og nedturer. Ut fra hvordan ting var i Nove Mesto, er det kanskje noe jeg hadde vurdert ved neste anledning, men jeg håper at jeg aldri kommer i den situasjonen igjen.

Ut av sesongen gikk hun tross VM-nedturen med en tredjeplass i verdenscupen sammenlagt. Den prestasjonen har hun åpenbart tenkt en del på i ettertid med stolthet.

– Det å ligge så godt an helt mot slutten av en sesong, er en prestasjon jeg er veldig stolt av. Det er noe jeg har veldig stor respekt for, og jeg er ikke sikker på om jeg noen gang kommer i den samme situasjonen igjen, smiler Tandrevold – og fortsetter etter en kunstpause:

– Det er kanskje det som er litt rart å tenke på. Det kan være så nærme jeg kommer til å være, men jeg jobber hver dag for at jeg skal kunne stå i den situasjonen på nytt, og at jeg skal takle den enda bedre og vinne kula, legger hun til.

Skadetrøbbel

Inn mot lørdagens sesongåpning på Natrudstilen kommer hun med litt usikkerhet knyttet til egen form. Årsaken er en trøblete hofte.

– Det er vanskelig å fortelle så mye om, for det har vært lite konkret. Jeg har rett og slett hatt litt vondt i hofta. Det har strammet seg i muskulaturen rundt, så jeg har ikke kunnet løpe, men heller måttet ta ned belastningen, forklarer Fossum-løperen.

– Det er bedre nå, men jeg er spent på å gå skirenn, for jeg har åpenbart ikke fått testet så mye, utdyper hun.

Skaden kostet henne den siste høydesamlingen i franske Lavaze.

– Der blir det alltid mye løping, og det kunne jeg ikke være med på. Jeg har veldig tro på høydeoppholdet vårt, men der fikk jeg bare ikke vært i år, sier veteranen.

Hun er usikker på hvilke konsekvenser tilpasningene i trening kan tenkes å få.

– Det er vanskelig å spå. Jeg håper at det å gå på ski er mer skånsomt enn å gå på rulleski. Håpet er at det skal hjelpe veldig, sier Tandrevold.

Med til historien hører det også at hun hadde et brudd i armen i sommer. Den skaden er imidlertid tilbakelagt.

Verdenscupen i skiskyting starter i finske Kontiolahti om snaue to uker.

